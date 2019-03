Göteborg. Unbefristeter Vertrag, 2046 Euro brutto und keine weiteren Pflichten oder Verantwortlichkeiten: Die Stadt Göteborg will demnächst einen Job ausschreiben, in dem der Angestellte explizit fürs Nichtstun bezahlt wird. Und auch Nicht-Schweden können sich darauf bewerben.

Was passiert mit einem Menschen, der nicht arbeiten muss und dennoch gut bezahlt wird? Im schwedischen Göteborg ist momentan eine Stelle ausgeschrieben, mit der genau das herausgefunden werden soll. Sie umfasst einen unbefristeten Vertrag, 2046 Euro brutto, dazu Jahresurlaub, Rentenanspruch – und ansonsten keine weiteren Pflichten oder Verantwortungen. Derjenige, der den Job übernimmt, muss sich lediglich morgens an einer Stechuhr ein- und nach Feierabend wieder ausstempeln und darf keinen Zweitjob haben. Das war's.

Hintergrund ist eine Aktion der beiden Künstler Jakob Goldin und Simon Senneby, die sich mit ihrer Idee für die Eröffnung einer neuen U-Bahn-Station am Korsvägen-Platz an einem "Kunst-am-Bau"-Projekt beworben haben. Dort nämlich soll die Stechuhr stehen, an der sich der Angestellte ein- und ausstempeln wird. Eine Jury aus Künstlern und Experten sowie Vertretern der schwedischen Verkehrsverwaltung, Stadt und Region befasste sich mit den Bewerbungen und gab "Eternal Employment" (deutsch: "Ewige Beschäftigung") den Zuschlag.

Weiterlesen: Bedingungsloses Grundeinkommen: "Das beste Jahr meines Lebens"



Das Projekt solle das Verständnis von Wachstum, Produktivität und Fortschritt auf den Prüfstand stellen, sagt Magdalena Malm, Direktorin der schwedischen Behörde für Kunst im öffentlichen Raum, im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung". Es solle die Frage beantworten, was passiert, wenn Berufsbilder durch künstliche Intelligenz wegfallen. Wird sie uns zu Menschen machen, "die wie der 'ewige Angestellte' versuchen, etwas mit ihrer Zeit anzufangen?"

Ähnliche Fragen wie bei Bedingungslosem Grundeinkommen

Die Künstler stellen sich damit eine ähnliche Frage wie Experimente zum bedingungslosen Grundeinkommen. Sucht sich derjenige, der den Vertrag unterschreibt, ein Ehrenamt? Wird er sich kreativ verwirklichen? Oder macht er tatsächlich gar nichts?

Weiterlesen: Bis zu 780 Euro: Italien führt Grundeinkommen ein

Anzeige Anzeige

Es sei aber keine Lizenz zum Faulsein, so Malm. "Dem Angestellten wird freigestellt zu tun, was er will. Er wird jeden Tag die freie Wahl haben: Er kann kreativ sein, Projekte verfolgen oder sich für den Müßiggang entscheiden. Die Stechuhr zu betätigen, ist seine einzige Aufgabe, sie ist mit einer Lichtinstallation im Bahnhof gekoppelt. Der Bahnhof wird in ein anderes Licht getaucht, wenn der Angestellte im Dienst ist – was auch immer der 'Dienst' sein mag."

Auch Nicht-Schweden können sich bewerben

Gefördert wird das Projekt mit 580.000 Euro, verwaltet wird das Geld von einer Stiftung, die es so anlegen soll, dass die Kapitalrendite die Gehaltszahlungen für eine Dauer von etwa 120 Jahren sicherstellt. Bewerbungen werden ab 2025 angenommen, der Arbeitsbeginn ist für 2026 vorgesehen – wenn auch der noch im Bau befindliche U-Bahnhof – und somit die Stechuhr ihren Betrieb aufnehmen.

Und übrigens: Auch Nicht-Schweden können sich bewerben.