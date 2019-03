Mönchengladbach. In Mönchengladbach ist es zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw gekommen. 36 Menschen wurden verletzt.

Bei einem Bus-Unfall in Mönchengladbach sind mindestens 36 Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach von Schwer- und Leichtverletzten, Details waren aber zunächst nicht bekannt. Ein Linienbus und ein Auto seien am frühen Samstagabend in der Waldnieler Straße ineinander gefahren. In dem Bus seien 34 Menschen verletzt worden, hinzu kamen zwei in dem Pkw. Die Unfallaufnahme dauerte am Abend an. Auch zur Identität der Beteiligten war zunächst noch nichts bekannt.