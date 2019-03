Offenbach. 3,14159... Der 14. März ist der internationale Pi-Tag. Die Offenbacherin Susanne Hippauf kann 11.104 Nachkommastellen der Kreiszahl auswendig aufsagen. Uns hat sie erklärt, wie sie das macht.

Der 14. März ist nicht nur der Geburtstag des deutschen Physikers und Nobelpreisträgers Albert Einstein und der Todestag des britischen Astrophysikers Stephen Hawking – er ist auch internationaler Pi-Tag. Gefeiert wird pünktlich um 1.59 Uhr und 26 Sekunden, um so inklusive Datum (US-amerikanische Schreibweise 3/14) bis zur siebten Nachkommastelle der Kreiszahl (π) zu kommen: 3,1415926.

Larry Shaw hat den Pi-Tag begründet

Begründer des Pi-Tags ist der 2017 verstorbene US-amerikanische Physiker und Künstler Larry Shaw, der den Tag erstmals 1988 gemeinsam mit seinen Kollegen am Exploratorium in San Francisco beging.

Traditionell wird am 14. März kreisförmiger Kuchen (englisch: pie) gegessen, um so die mathematische Konstante zu feiern, die als Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser definiert ist.

Susanne Hippauf will den Pi-Rekord brechen

Da es sich bei Pi (π) um eine irrationale Zahl handelt, die unendlich viele Nachkommastellen hat, lässt sie sich zwar nicht komplett aufschreiben. Dafür gibt es aber Menschen, die sie bis auf tausende Stellen nach dem Komma auswendig aufsagen können. Eine von ihnen ist die Offenbacherin Susanne Hippauf. Die Polizistin hat im März vergangenen Jahres den deutschen Rekord gebrochen, indem sie 11.104 Nachkommastellen auswendig aufzählen konnte. Inzwischen wurde dieser zwar wieder überboten, aber Hippauf arbeitet bereits am nächsten Rekord.

Wie sie das macht? "Mit gewissen Techniken ist es für jeden kinderleicht, sich Dinge zu merken", sagt sie. Hippaufs Geheimnis ist die sogenannte Routentechnik, eine Methode des Gedächtnistrainings: Immer zwei Ziffern stellen für die Polizistin eine Person oder einen Gegenstand dar, die sie in ihrem Kopf an einer Route platziert hat.

Die 15 steht dabei für Hippaufs eigenen Geburtstag, dem 15. Juni. Die 92 steht für einen England-Urlaub, den sie im Jahr 1992 gemacht hat, die 65 und die 35 jeweils für die Jahrgänge von Charlie Sheen und Elvis Presley. Lediglich die 14 hat keine besondere Bedeutung: "Die 14 war frei, da habe ich einfach einen Elefanten daraufgesetzt, ohne Sinn und Verstand." Dieser steht nun am Anfang der Route auf Hippaufs Hofeinfahrt, danach geht es quer um die Welt.



Mit dieser Technik kann man jeden bei 'Ich packe meinen Koffer' schlagen. Susanne Hippauf

Entdeckt hat die Polizistin ihr ungewöhnliches Talent, als sie vor einem internen Bewerbungsverfahren stand. "Da war auch ein Gedächtnistest dabei, und ich wollte mich vorbereiten", sagt sie. Sie kaufte sich ein Übungsbuch, fand heraus, dass es eine "Pi World Ranking List" gibt und bereitete sich für ihren ersten Wettbewerb vor.



Pi-Wettbewerb in Emden

Den Weltrekord hält aktuell der Inder Suresh Kumar Sharma, der im Oktober 2015 auf 70.030 Nachkommastellen kam, deutscher Rekordhalter ist Frank Mertens, der im vergangenen September 15.320 Stellen auswendig aufsagen konnte. Diesen will Susanne Hippauf beim Pi-Wettbewerb knacken, den der mehrfache Kopfrechnen-Weltrekordhalter Jan van Koningsveld alljährlich im März im niedersächsischen Emden veranstaltet. "Ich hoffe, dass ich konzentriert genug bin und keinen Zahlendreher irgendwo drin habe und dann vielleicht den deutschen Rekord wieder zurückhole", sagt Hippauf.

Ein besonderes mathematisches Talent sei dafür übrigens nicht nötig, wie sie sagt – auch wenn sie in der Schule den Mathematik-Leistungskurs belegt hat. "In Mathe war ich schon immer ganz gut, aber das ist nicht unbedingt erforderlich. Am meisten helfen Kreativität und Phantasie." Aktuell kommt Susanne Hippauf so auf etwa 15.000 bis 16.000 Nachkommastellen.

Um sich die Dimension vorstellen zu können – das sind die ersten 10.000 Nachkommastellen der Zahl Pi: