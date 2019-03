Washington. Neue Fotos lassen die USA rätseln, ob Melania Trump eine Doppelgängerin zu öffentlichen Terminen mit ihrem Mann schickt. Die kruden Verschwörungstheorien sind in weiten Teilen lustig, doch dahinter stecken offenbar überhöhte Erwartungen an das Aussehen der First Lady.

Das ist nicht Melania, kommentieren Nutzer in den sozialen Netzwerken jüngste Fotos der amerikanischen First Lady. Damit reaktivieren sie die Verschwörungstheorie, dass sich die First Lady regelmäßig von Doppelgängerinnen ersetzen lasse. So unterhaltsam die Spekulationen sind, so offenbaren sie auch eine extreme Fixierung aufs Erscheinungsbild der Frau von Donald Trump.

"Leute, das ist nicht Melania", tönte Twitternutzerin Redpainter, die für den Politblog "Crooks and Liars" schreibt. Damit trat sie vorige Woche eine neue Doppelgänger-Diskussion los. Weil Melanias Gesicht auf anderen Fotos straffer aussieht, zweifeln viele Kommentatoren daran, dass sie es ist, die Donald Trump zur Tornado-Gedenkstätte in Alabama begleitet hat.

Ihren Verdacht belegen sie mit Fotomontagen. Das auf dem Foto sei Putin mit Perücke, mutmaßen einige, oder ihr Klon, der aus ihren Nieren geschaffen wurde, an denen sie sich vergangenes Jahr operieren ließ.

Andere unken, das Gesicht des ehemaligen Fotomodels gleiche plötzlich dem zerfurchten Gesicht von Rocksänger Steven Tyler beziehungsweise den erschlafften Gesichtszügen von Reality-Star Caitlyn Jenner.



Aber nicht nur ein verändertes Gesicht lässt die Amerikaner an der Echtheit der First Lady zweifeln.

Behauptung: Die echte Melania ist größer

In vielen Kommentaren liest man, der Größenunterschied zu Trump überführe Melanias Doppelgängerin. Dabei lassen die Verfasser die Schuhwahl der First Lady außer Acht. Während Melania nämlich in hochhackigen Stilettos mit ihrem 1,90 Meter großen Mann auf Augenhöhe ist, besuchte sie die Gräber der Sturmopfer in flachen Sneakers. Auch ihr veränderter Gang lässt sich darauf zurückführen.

Anzeige Anzeige

Ihr Sohn Barron überragt die 48-Jährige mittlerweile. Der 12-Jährige hatte innerhalb eines Jahres einen deutlichen Wachstumsschub. Die Versuche, eine Fake-Melania mit seiner alten Größe belegen zu wollen, führen daher auch ins Leere.

Behauptung: Fake, weil sie Trumps Hand hält

In Anspielung auf ein virales Video, das zeigt, wie Melania die Hand ihres Mannes wegschlägt, witzeln einige Twitternutzer, die Person auf dem Foto könne dann ja nicht Melania sein.

Behauptung: Ihr Bodyguard ist ihre geheime Doppelgängerin



Dass Melania ein Bodydouble einsetze, hat Melanias Sprecherin Stephanie Grisham schon 2017 gegenüber "CNN" dementiert: Die First Lady habe offiziell keine Doppelgängerin. Ihre Leibwächterin gleiche ihr rein zufällig, sei aber deutlich kleiner als Melania.

Nicht der erste Melania-Aufreger

Die Frau des US-Präsidenten sorgt immer mal wieder für fantasievolle Spekulationen. Im vergangenen Sommer beschäftigte die USA ihr Verbleib, als sich die First Lady nach ihrer Nierenoperation mehrere Wochen lang nicht in der Öffentlichkeit zeigte. Wo ist Melania, fragten sich Menschen unter dem Hashtag #MissingMelania und spekulierten wild ins Blaue: Sind Eheprobleme schuld an ihrer Abstinenz? War die Nieren-OP in Wahrheit ein gescheiterter Schönheitseingriff? Oder ist sie in Wahrheit ein Alien, der wieder ins Raumschiff zurückgebeamt worden ist?



Weiterlesen: "Melanias Fluchttunnel?" Internet rätselt über Erdloch am Weißen Haus



Dass die oft witzigen Spekulationen über ein Bodydouble in weiten Teilen in ein boshaftes Bodyshaming abgleiten, ist ironisch, weil sich Melanias Herzensprojekt gegen Cyber-Bullying einsetzt. Herablassende Beiträge mit Botox-Empfehlungen und fiese Unterstellungen sind genau die Art von Online-Aggressivität, die die First Lady mit ihrer "Be-Best"-Kampagne bekämpfen will.

Weiterlesen: Melania Trump: "Ich bin einer der meist gemobbten Menschen der Welt"