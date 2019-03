Berlin/Mainz. In der Livesendung des ZDF-"Morgenmagazin" erscheint plötzlich eine Frau auf der Bühne und bringt das Moderatorenduo Dunja Hayali und Andreas Wunn aus dem Konzept – auch weil die Störerin aggressiv auftritt. Beim Sender hält man sich mit Details zu dem Vorfall zurück.

Aufsehenerregender Zwischenfall im ZDF-"Morgenmagazin": Während der Livesendung am Mittwoch ist eine Frau aus dem Publikum auf die Bühne gekommen, hat Moderatorin Dunja Hayali zur Seite gedrängt und vor laufender Kamera gegen die "Lügenpresse" gewettert. "Müsst ihr hier eigentlich alle anlügen? Lügenpresse, Lügenfresse, oder was?!", fragte die Frau mit aggressivem Unterton. Hayali (44) bot der Frau spontan einen Dialog an. Kollege Andreas Wunn wirkte ebenfalls auf die Frau ein, jedoch vergeblich. "Wir wissen jetzt gerade nicht, was hier los ist. Wir klären das gleich und geben jetzt erst mal nach Mainz zu den Nachrichten", so Wunn.

Hier der Ausschnitt im Video:

Nach einem Nachrichtenblock berichtete Hayali wenige Minuten später, dass die Frau nicht aus dem Saal geworfen wurde, sondern dass sie im Anschluss über den Vorfall mit ihr sprechen werde. Sie sei "dialogbereit, nicht nur hier", sagte Hayali.

Ihr Sender zeigte sich im Anschluss dagegen wenig auskunftsfreudig. In einem Statement gab das ZDF an, dass es "nach der Sendung ein Gespräch mit der Zuschauerin" gab. Detaillierte Nachfragen lehnte der Sender ab – etwa zu den Inhalten der Aussprache, möglichen Konsequenzen für die Frau – und auch zu der Frage, ob die Störerin ein Besuchsverbot für künftige ZDF-Sendungen bekommen hat, wollte ein Sprecher des Senders trotz mehrfacher Nachfrage nichts sagen.

Hayali selbst verwies im Anschluss lediglich auf das ZDF-Statement. In ihrem Buch "Haymatland" beschreibt die Journalistin Anfeindungen und Hass, die ihr wegen ihres Namens und der Herkunft ihrer Eltern entgegenschlügen. Die Familie stammt aus dem Irak.