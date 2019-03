Los Angeles. 50 reiche Eltern in den USA, darunter auch Hollywood-Schauspielerinnen, werden beschuldigt, ihren Kindern mittels Betrug und Bestechung einen Platz an einer Eliteuniversität verschafft zu haben.

Der Skandal gilt als einer der größten College-Bestechungsfälle, die je vor Gericht kamen. Dutzende Reiche in den USA sollen Angestellte renommierter Universitäten mit hohen Summen bestochen haben, um ihren Kindern einen Studienplatz zu sichern. Die Staatsanwaltschaft in Boston klagte 50 Personen an, darunter die Schauspielerinnen Felicity Huffman, bekannt als Lynette aus der Serie "Desperate Housewives", und Lori Loughlin, die Tante Becky in der Sitcom "Full House" spielte.

Der Betrug lief den Anklägern zufolge in zwei Varianten ab: Einmal haben Eltern angeblich jene Organisation bestochen, die Studienanwärter auf das College vorbereitet, damit sie im Namen der Kinder den Aufnahmetest macht. Im anderen Fall hat eine Organisation offenbar Hochschulmitarbeiter bestochen, damit sie die Kinder für ihre Sportprogramme rekrutiert, ungeachtet ihrer Noten und Fähigkeiten.



Millionensummen für einen Studienplatz

Laut dem FBI haben die angeklagten Eltern von 2011 bis 2019 Bestechungssummen von 200.000 bis zu 6,5 Millionen US-Dollar bezahlt. In die Korruption verwickelt seien unter anderem Mitarbeiter der Universitäten Yale, Stanford, Southern California, Wake Forest, Texas, San Diego und Georgetown. Ein ehemaliger Mitarbeiter in Yale hatte den Skandal aufgedeckt, in dem er sich selbst anzeigte.

Schauspielerin Felicity Huffmann und 32 weitere Elternteile aus sechs Bundesstaaten wurden festgenommen, berichtet "CNN". Zudem auch drei Prüfer und neun Sporttrainer an Eliteuniversitäten. Mehrere Universitäten teilten demnach mit, die beschuldigten Mitarbeiter entlassen zu haben.

Staatsanwalt Andrew Lelling beklagte, dass durch den Betrug "ehrliche und wirklich talentierte" Kinder keinen Studienplatz bekamen.

Es gibt kein separates College-Zulassungsverfahren für Reiche und ich möchte betonen, es wird auch keine separate Strafgerichtsbarkeit für sie geben. Andrew Lelling, Staatsanwalt von Massachusetts

Huffman soll der Anklageschrift zufolge 15.000 Dollar an eine gefälschte Wohltätigkeitsorganisation gezahlte haben, damit die ihrer Tochter durch die Aufnahmeprüfung hilft. Ein Zeuge hat ausgesagt, für die Tochter den Test absolviert zu haben. Ein aufgezeichnetes Telefonat und E-Mails belegten den Betrug. Huffman muss sich am 29. März vor Gericht verantworten.

Loughlin und ihr Mann, Designer Mossimo Giannulli, sollen insgesamt eine halbe Million Dollar Bestechungsgeld gezahlt haben, damit ihre beiden Töchter ins Ruderteam der University of Southern Calilfornia aufgenommen werden.

Die Ermittlungen konzentrieren sich der Staatsanwaltschaft zufolge auf William Rick Singer, Gründer des Hochschulvorbereitungs-Netzwerks "The Key". Der 58-Jährige habe sich vor mehreren Jahren auf den Betrug bei Aufnahmeprüfungen spezialisiert. Er werbe damit, Kindern aus reichem Elternhaus gegen Zahlungen von 15.000 bis 75.000 Dollar einen Studienplatz zu sichern. In mehr als 800 Fällen sei der Betrug geglückt.