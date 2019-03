Hamburg/New York. Mitten in Manhattan prangt ein riesengroßes Poster von Immobilienmogul Harry Macklowe und seiner neuen Ehefrau. Die Plakat-Aktion ist jedoch nicht nur ein Liebesbekenntnis.

Es ist einfach nicht zu übersehen: Mitten in Manhattan am zweitgrößten Wolkenkratzer New Yorks hat Immobilienmogul Harry Macklowe ein knapp 90 Quadratmeter großes Foto von sich und seiner Ehefrau Patricia Landeau anbringen lassen.

"Ich liebe das Foto von mir"

Gegenüber der "New York Times" verkündete der 81-Jährige, die Schwarz-Weiß-Aufnahme sei eine Bekanntmachung seiner Liebe. "Weil ich nicht im Sommer in den Hamptons geheiratet habe, konnte ich kein Flugzeug mieten, das ein Poster hinter sich herzieht und damit die Küste auf- und abfliegt." Und so sei er auf die Idee mit dem Riesen-Plakat gekommen: "Ich besitze ein Gebäude. Warum hänge ich nicht einfach ein Poster dran?" Seine Frau sehe auf dem Foto wunderschön aus. "Und ich liebe das Foto von mir."

Rache an Ex-Frau?

Die Hochzeit des verliebten Macklowe liegt gerade mal eine Woche zurück. Vorangegangen war ein wochenlanger Streit mit seiner Ex-Frau Linda Macklowe, mit der er 50 Jahre lang verheiratet war. Es ging natürlich ums Geld. Ein Gericht in Manhattan hatte schließlich entschieden, dass das Zwei-Milliarden-Dollar-Vermögen des Paares geteilt werden müsse. Zum Besitz der Macklowes gehört unter anderem eine Kunstsammlung – darunter Werke von Pablo Picasso und Andy Warhol. Diese müssen nun verkauft werden.

Die protzige Plakatierung kann auch als Seitenhieb gegen seine Ex verstanden werden. Denn: In dem Gebäude an der New Yorker Park Avenue, an dem das Poster prangt, hatte Lina Macklowe eine Wohnung 78. Stock gekauft. Ob sie diese nun selbst beziehen wird, ist fraglich.