Wiesbaden. Der gewaltsame Tod der Schülerin Susanna sorgte mitten in der Flüchtlingskrise deutschlandweit für Aufsehen. Der erste Prozesstag beginnt mit einem Geständnis. Was wir bisher über den Fall wissen.

Die 14-jährige Susanna aus Mainz ist im vergangenen Jahr Opfer eines gewaltsamen Tötungsdelikts geworden. Der Fall erregte bundesweit Aufsehen und warf mehrere Fragen am Vorgehen der Behörden auf. Handelten die Behörden zu spät? War die Auslieferung des Tatverdächtigen rechtmäßig? Die zeitlichen Abläufe im Fall Susanna im Überblick:

Dienstag, 22. Mai 2018: Susanna verschwindet Die 14-Jährige kommt abends nicht nach Hause. Die Mainzerin war zuvor mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs. Die Obduktion ergibt später, dass sie an diesem Abend vergewaltigt und erwürgt wurde.

Mittwoch, 23. Mai 2018: Susanna wird vermisst gemeldet Susannas Mutter meldet ihre Tochter bei der Mainzer Polizei als vermisst.

Dienstag, 29. Mai 2018: Bekannte meldet Susannas Tod Eine Bekannte des Mädchens berichtet Susannas Mutter, dass Susanna tot sei und ihre Leiche an einem Bahngleis in Wiesbaden liege. Die Mutter gibt die Information an die Polizei weiter. Diese erreicht die Tippgeberin nicht, weil sie verreist ist.

Mittwoch bis Samstag, 30. Mai bis 2. Juni 2018: Suche und Flucht Die Wiesbadener Polizei übernimmt die Leitung der Ermittlungen und sucht mit Hubschraubern und Hunden nach Susanna. Ihr Bekannter, der damals 21-jährige irakische Asylbewerber Ali B., fliegt mit seiner Familie am Samstagabend von Düsseldorf nach Istanbul aus und von dort weiter in den Irak. Er kann trotz Unstimmigkeiten bei den Namen auf Flugtickets und Ausreisepapieren ausreisen.

Sonntag, 3. Juni 2018: Tipp aus dem Umkreis von Ali B. Ein 13-Jähriger aus der Flüchtlingsunterkunft von Ali B. nennt der Polizei den möglichen Tatort und Ali B. als möglichen Täter. Dieser habe ihm persönlich von der Tat erzählt.



Montag bis Mittwoch, 4. bis 6. Juni 2018: Leichenfund und erste Festnahme Bis zu 400 Polizisten suchen mittlerweile nach Susanna. Neben einem Bahngleis in Wiesbaden wird am Mittwoch in einem Erdloch eine weibliche Leiche gefunden. Abends wird ein 35-jähriger Türke festgenommen.

Donnerstag, 7. Juni 2018: Leiche identifiziert Bei der gefundenen Leiche handelt es sich um Susanna, teilt die Polizei mit. Sie wurde vergewaltigt und ermordet. Am Abend kommt der 35-Jährige mangels Tatverdacht aus der U-Haft frei.



Freitag, 8. Juni 2018: Ali B. wird gefasst Kurdische Sicherheitskräfte nehmen den Tatverdächtigen Ali B. im Nordirak fest.

Samstag, 9. Juni 2018: Ali B. wird nach Deutschland ausgeflogen Die Bundespolizei holt Ali B. nach Frankfurt und von dort nach Wiesbaden zur Vernehmung. In der Nacht gesteht er, Susanna getötet zu haben.

In Mainz rufen an diesem Wochenende diverse Bürgerrechtsbewegungen zu Protesten gegen sexualisierte Gewalt auf. Die AfD-Landtagsfraktion demonstriert unter dem Motto "Es reicht! Endlich Konsequenzen ziehen".

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich erstmals zum Mordfall und fordert kurz darauf schnellere Abschiebungen für abgelehnte Flüchtlinge wie Ali B..



Das unfassbare Leid, dass der Familie und dem Opfer widerfahren ist, bewegt jeden und erfasst auch mich. Angela Merkel am 9. Juni zum Tod von Susanna

Sonntag, 10. Juni 2018: Ali B. kommt in U-Haft Nach sechsstündiger Vernehmung vor dem Haftrichter lautet der Haftbefehl dringender Verdacht des Mordes und der Vergewaltigung. Er kommt in Frankfurt in Untersuchungshaft.



Dienstag, 12. Juni 2018: Susannas Beerdigung und neue Details zu Ali B. Susannas Leichnam wird am Dienstag in einer privaten Trauerfeier auf dem jüdischen Friedhof in Mainz beigesetzt. Ali B. ist nicht wie zunächst gedacht zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt, sondern schon 21 Jahre. Bei einer Verurteilung droht ihm somit eine härtere Strafe. Die Polizei führt die falsche Altersangabe auf einen Zahlendreher bei der Übersetzung zurück: Aus 11.03.1997 wurde bei der Übersetzung aus dem Kurdischen 03.11.1997.

Mittwoch, 13. Juni 2018: Kritik an Auslieferung Die irakische Zentralregierung in Bagdad sieht in der Übergabe von Ali B. an Deutschland einen Rechtsverstoß. Es gebe zwischen beiden Ländern kein Abkommen über eine Auslieferung von gesuchten Personen.

3. Juli 2018: Neue Vorwürfe gegen Ali B. Der heute 22-Jährige soll eine Elfjährige aus einem Flüchtlingsheim zweimal vergewaltigt haben. Er bestreitet dies.

27. September 2018: Ermittlungen gegen Bundespolizei-Chef Weil er Ali B. möglicherweise illegal nach Deutschland gebracht hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Bundespolizei-Chef Dieter Romann. Der Verdacht lautet Freiheitsberaubung.

23. Januar 2019: Drei Anklagen gegen Ali B. – und ein Ermittlungsende Dem damals 21-Jährigen werden Vergewaltigung und Mord aus Heimtücke sowie zur Verdeckung einer Straftat vorgeworfen. Eine zweite Anklage wirft Ali B. die Vergewaltigung einer Elfjährigen im April und Mai 2018 vor. Die dritte Anklage erfolgt wegen eines Raubüberfalls auf einen jungen Mann in Wiesbaden, an dem Ali B. beteiligt gewesen sein soll. Zudem wird der nun 14-jährige Tippgeber aus Ali B.s Flüchtlingsheim angeklagt. Er soll ebenfalls die Elfjährige zweimal vergewaltigt haben.

Gleichzeitig gibt die Staatsanwaltschaft bekannt, dass das Ermittlungsverfahren gegen Bundespolizei-Chef Dieter Romann eingestellt wurde. Der Tatverdacht Freiheitsberaubung bei der Auslieferung nach Deutschland habe sich nicht bestätigt.

12. März 2019: Geständnis am ersten Prozesstag Ali B. sagt aus, Susanna erwürgt zu haben. Er beteuert, es sei keine Absicht gewesen. Er habe Alkohol getrunken und Marihuana geraucht und im Streit mit der 14-Jährigen mehrere Minuten lang mit den Händen ihren Hals zusammengedrückt. Der Sex mit Susanna sei einvernehmlich gewesen. Ihre Leiche habe er vergraben und sich dann aus Angst für einige Tage in Frankreich versteckt. Was ihn zur Flucht in den Irak bewegte, ist noch ungeklärt. Im Gerichtssaal bittet Ali B. Susannas Eltern um Entschuldigung.

