Hamburg. Schafe leben gefährlich. Nicht nur Wölfe dezimieren die Herden in Deutschland, auch Rabenvögel seien für den Tod vieler Lämmer verantwortlich, berichtet der Bundesverband der Berufsschäfer. Der Naturschutzbund Nabu widerspricht.

Innerhalb eines Tages verlor Günther Czerkus 17 junge Lämmer: Er fand sie mit ausgepickten Augen und herausgezogenem Darm – das Werk gewöhnlicher Rabenvögel, so ist sich Czerkus sicher. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands Berufsschäfer. Dass Rabenvögel frisch geborene Lämmer töten, habe jedoch nicht nur er bei sich in der Eifel erlebt. Auch Schäfer in der Region um die Elbe und auf der Schwäbischen Alb beklagen Czerkus zufolge etliche tödliche Vogelattacken auf Lämmer.

Nach meinem Kenntnisstand sorgen Rabenvögel für mindestens so viele tote Lämmer wie Wölfe. Günther Czerkus, Vorsitzender Bundesverband Berufsschäfer

Dabei sind Rabenvögel eigentlich Aasfresser, betonte Czerkus im Gespräch mit unserer Redaktion. "Ihr Schnabel ist gut geeignet, um Aas zu öffnen. Schafe töten können sie damit normalerweise nicht." Das Blutbad in seiner Herde vor mehreren Jahren erklärt er damit, dass die Rabenkolonie auf dem vereisten Boden kein Futter fand und sich aus Hunger über die frisch geborenen Lämmer hermachte.

Auf der Schwäbischen Alb seien die Probleme vor einigen Jahren ausgeufert, als Raben auch junge Schafe attackierten, obwohl es genug Futter gab. "Die Vögel an einem Truppenübungsplatz haben sich auf Lämmer als Futterquelle eingeschossen", berichtet Czerkus über einen konkreten Fall. 60 bis 80 Lämmer würden dort pro Sommer durch Schnabelhiebe dermaßen verletzt, dass sie sterben.

Nabu sieht kaum Gefahr für gesunde Lämmer

Rabenvögel als brutale Lamm-Jäger? Der Naturschutzbund (Nabu) protestiert: "Normalerweise fressen die Kolkraben nicht die gesunden Lämmer, sondern die Nachgeburten oder totgeborenen beziehungsweise sehr kranken und damit nicht überlebensfähigen Lämmer", stellt der Verband auf Anfrage unserer Redaktion klar. Nur in besonderen Ausnahmefällen würden Kolkraben gesunde Lämmer angreifen. Das hätten bisherige Untersuchungen gezeigt.

Wie beim Wolf wird auch bei Problemen mit Rabenvögeln manchmal über einen Abschuss diskutiert. Genehmigungen dazu kann man beantragen, der Abschuss einzelner Raben sei aber zwecklos, meinen sowohl der Nabu als auch die Berufsschäfer. "Die Bestände erholen sich schnell wieder und die Vögel geben ihr Wissen weiter", sagte Czerkus. "Außerdem ist eigentlich nichts dagegen zu sagen, wenn sich die Krähen vermehren. Denn wir Schäfer sehen uns nicht als Jäger des Wolfes oder der Raben, sondern als Hüter der Schafe."



Herdenschutz gegen Vögel noch ganz am Anfang

Wirksame Maßnahmen zum Schutz der Herden vor der Gefahr durch die gefiederten Kadaverfresser gibt es dem Schäferverband zufolge noch nicht:



Herdenschutzhunde werden laut Czerkus in erster Linie dazu trainiert, Wölfe abzuwehren.



Einen an eine Stange gehängten Plastikraben zur Abschreckung erkennen die lernfähigen Vögel schnell als Attrappe.



Der Versuch, frischgeborene Lämmer mit einem Brechmittel einzuschmieren, sodass die Krähen beim Picken von den Tieren ablassen, birgt Probleme, etwa weil das Muttertier es abschleckt.



Mehr Hoffnung setzt der Bundesschäferverband in elektronische Hilfsmittel, etwa abgespielte Warnrufe zur Abschreckung. Womöglich taugen auch neue Erfindungen aus den Bereichen Objekt- und Personenschutz für ein Vogelwarn- und -abwehrsystem, mutmaßt Czerkus. "Es muss wetterfest und leicht bedienbar sein und immer funktionieren", beschrieb er die Voraussetzungen. "Aber da sind wir noch ganz am Anfang. Beim Thema Wolf sind wir schon weiter."

