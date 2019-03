Jütland. Dänemarks zweitreichster Mann Troels Holch Povlsen ist wieder einen Schritt näher am Ziel: Der Bau eines 320 Meter hohen Turmes in der dänischen Provinz.

Povlsen gehört der Bestseller Konzern, zu dem Label wie Jack & Jones und Vero Moda gehören. Der Bau des höchsten Hauses in der EU in der dänischen Provinz bei Brande kann zügig weitergeplant werden, das steht jetzt fest. Zuletzt hatte nach dem Okay des Technik- und Umweltausschuss die Luftwaffe ihre Einwände bezüglich des 320-Meter-Wolkenkratzerbaus fernab aller Metropolen fallen lassen.

Dass nun auch der Stadtrat dem Unterfangen zustimmen würde, war erwartet worden. Und so kam es dann am Montagabend auch. Das Mega-Bauprojekt des Moderiesen Bestseller nimmt weiter Formen an.

„Wir freuen uns sehr, dass die Pläne jetzt im Stadtrat verabschiedet wurden“, heißt es in einer ersten Pressemitteilung des Modekonzerns. Man bedanke sich für die großartige Unterstützung, die das Projekt insbesondere vor Ort erhalten habe. Die Genehmigung sei aber nur ein Schritt von vielen auf auf einem langen Weg, erklärte Projektmanager Bestseller-Projektmanager Anders Krogh in der Mitteilung.

Stehen soll das 320 Meter hohe Headquarter mitten auf der mitteljütländischen Geest. Viele Menschen aus der Region sind sehr angetan von der Idee, wie sich im Oktober bei einem Bürgertreffen zeigte. Vor allem sind es touristische Interessen, die mitspielen – und Prestige.

Entworfen hat das Gebäude die Architektin Dorte Mandrup, die unter anderem mit dem Wattenmeerzentrum in Esbjerg und dem Icefjord Centre in Grönland futuristische Gebäude entwickelte und Anfang des Jahres den Kunstpreis Berlin erhielt.

Zu dem Bestseller-Konzern, der weltweit 15.000 Angestellte und 2700 Filialen hat, gehören Label wie Jack & Jones und Vero Moda. Dänemarks zweitreichster Mann und Firmengründer Troels Holch Povlsen plant neben dem 320 Meter hohen Turm einen neuen Stadtteil von 645.000 Quadratmetern Größe mit Hotel, Läden und Büroräumen für die Gemeinde, die gerade mal 7000 Einwohner zählt. Das Hochhaus im Herzen wäre höher als der Eifelturm und aus vielen Kilometern Entfernung sichtbar.