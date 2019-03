Köln. Daniel Eich nimmt für sein drittes Kind ein Jahr Elternzeit und wird dafür zum "Spitzenvater des Jahres" gekürt. Außerdem erhält er 5000 Euro Preisgeld. Über die Auszeichnung empört sich das Netz. Seine Frau, die keine Unbekannte ist, bezieht nun Stellung.

Bereits zum 14. Mal hat die Gütersloher Großbäckerei Mestemacher die Auszeichnung zur "Förderung der Männeremanzipation" verliehen: Weil Daniel Eich, der Mann der angehenden Astronautin Insa Thiele-Eich, sich für sein drittes Kind ein Jahr Elternzeit nimmt, wurde er zum "Spitzenvater des Jahres" gekürt und erhielt 5000 Euro Preisgeld.

Denn seine Frau Insa Thiele-Eich soll 2020 als erste deutsche Astronautin zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Damit sich seine Frau voll und ganz auf ihren Einsatz konzentrieren kann, kümmert sich Daniel Eich um die Familie. Kann sich die Astronautin ihren Traum vom Flug ins Weltall erfüllen, dann "hat ihr Ehemann Daniel Eich durch seinen flexiblen Einsatz in der Familie und für die drei Kinder daran mitgewirkt", begründete die Großbäckerei ihre Entscheidung.

Viele kritische Kommentare

Doch in den sozialen Netzwerken gibt es nicht nur Lob für die Familie und insbesondere Kritik an dem fragwürdigen Preis. Warum wird ein Mann für etwas ausgezeichnet, was für Frauen eine Selbstverständlichkeit ist und längst Normalität sein sollte? Die Empörung scheint bei vielen groß.

"Ich möchte auch keinen Preis als Mutter und Preise fürs Gebären", schreibt Sabine Rennefanz auf Twitter. "Ich möchte Zeit für meine Kinder, gute Kitas, Schulen und Ärzte."

Und Nina Stahr findet: "Hausarbeit und Fürsorge teilen, sollte in 2019 Normalität sein!"

Ein anderer Twitter-Nutzer bezeichnet die Preisverleihung sogar als "chauvinistische Aktion".

"Wir vertreten die Werte, die dieser Preis verkörpert"

Insa Thiele-Eich selbst zeigt sich verwundert über die Aufregung. "Es geht darum, dass wir seit neun Jahren eine gleichberechtigte Partnerschaft und Elternschaft führen", sagte die Meteorologin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Auf Twitter muss sie sich mit vielen kritischen Kommentaren auseinander setzen und begründet, warum sie die Auszeichnung angenommen haben. "Weil wir die Werte die dieser Preis verkörpert nämlich beide vertreten & verbreiten wollen."

...übrigens: unsere erste Reaktion beim Lesen des Preistitels war Irritation. 😉 Aber wir haben uns mit den Inhalten des Preises auseinandergesetzt und uns das beide SEHR GUT überlegt. Weil wir die Werte die dieser Preis verkörpert nämlich beide vertreten & VERBREITEN wollen./end — Insa Thiele-Eich (@astro_insa) 10. März 2019

Natürlich wäre es schön, wenn der Preis eines Tages überflüssig sein sollte. So weit sei es aber noch lange nicht. Gerade jetzt werde sie zum Beispiel ständig gefragt, wo sie denn ihr Baby habe: Bei der Oma vielleicht? "Die Leute kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass das Kind beim Vater sein könnte", sagte Thiele-Eich. "Das scheint noch nicht im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen zu sein – und darauf soll der Preis hinweisen."

Jeder dritte Vater nimmt Elternzeit

Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nimmt heute jeder dritte Vater, unterstützt vom Elterngeld, eine Elternzeit. Die deutliche Mehrheit bewertet dies offenbar als Fortschritt: 82 Prozent der Bevölkerung finden es gut, wenn Väter eine Auszeit nehmen oder Arbeitszeiten reduzieren, um sich um die Kinderbetreuung zu kümmern. Fast jeder fünfte Vater hätte gerne Elternzeit genommen, hat aber aus Angst vor Einkommensverlusten und/oder beruflichen Nachteilen sowie organisatorischen Problemen im Betrieb darauf verzichtet.

Eine Studie aus dem vergangenen Jahr zeigte auch: Väter, die in Elternzeit waren, verbringen auch danach mehr Zeit mit ihren Kindern und reduzieren mit höherer Wahrscheinlichkeit auch später ihre Arbeitsstunden, um sich ihren Kindern widmen zu können.

(mit dpa)