Ein kleiner Junge wollte am Sonntag am liebsten in den Kindergarten. Symbolfoto: imago/Westend61

Freiburg. Für einen Schrecken bei seiner Familie hat ein Vierjähriger gesorgt, dem es in seinem Kindergarten so gut gefällt, dass er sich am Sonntag mit Laufrad und Kuscheltier auf den Weg dorthin machte. Die Geschichte hat aber ein Happy-End.