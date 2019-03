Stuttgart. Die beiden Köche Tim Mälzer und Tim Raue verbindet eine tiefe, kollegiale Freundschaft. Einer der beiden kann sich sogar vorstellen, irgendwann ein Projekt zusammen zu machen.

In der Kochshow „Kitchen Impossible“ treten sie gegeneinander an. Im Leben verbindet die Köche Tim Mälzer (48) und Tim Raue (44) eine Freundschaft.

„Es gibt niemanden in unserer Branche, dem ich mehr vertraue“, sagte Mälzer im Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Stuttgarter Nachrichten“. Raue, dessen Restaurant in Berlin zwei Michelin-Sterne hat, fügte hinzu: „Das, was uns verbindet, ist, platt gesagt - fressen und saufen.“

„Ich denke komischerweise, dass wir irgendwann ein Projekt zusammen machen werden“, so Mälzer. „Wenn wir irgendwas zwischen Soupe Populaire, Bullerei und Tim Raue machen würden, wäre das eine der stärksten Marken, die wir in Deutschland schaffen würden.“

Derzeit läuft auf Vox die vierte Staffel von Mälzers Show „Kitchen Impossible“. Am Sonntag (17. März) treten Mälzer und Raue wieder gegeneinander an. Zudem planen die beiden eine neue Kochshow mit dem Titel „Ready to beef!“. Der Start der Sendung ist noch nicht bekannt.