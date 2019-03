Ausgerechnet am Weltfrauentag: Sexismus so präsent wie nie?

Hamburg. Der Internationale Frauentag ist dazu da, um für gleiche Rechte und Selbstbestimmung zu kämpfen. Doch ausgerechnet heute begegnet Frauen so viel Sexismus und Diskriminierung wie an kaum einem anderen Tag. Eine Kolumne.

Es wäre so schön, wenn Vieles, was frau am Weltfrauentag erlebt, Satire wäre. Die geschenkten Rosen auf der Straße, der Girls-Only-Stream im Radio, die Kolumne in der Zeitung. Einfach ein schlechter Scherz, ein Versuch, witzig zu sein. Haha – was haben wir gelacht.

Nur leider bringt all das Augenreiben und Kopfschütteln nichts. Denn auch am 8. März 2019 scheinen Sexismus, Diskriminierung und das Hausfrauenbild der 50er Jahre oftmals noch immer erschreckende Realität zu sein.

Ernstgemeint? Ja, leider

Mit einigen Tagen Vorlauf hatte beispielsweise bereits das Immobilienunternehmen Engel & Völkers den Vogel abgeschossen: Der ausschließlich männliche Vorstand sprach anlässlich des Weltfrauentages über weibliche Vorbilder und löste damit einen berechtigten Shitstorm aus.

Gewehrt hat sich auch die nordrhein-westfälische Landtagsfraktion der SPD und auf Twitter mit einer Parodie reagiert, indem sie das Foto auf einem Dach in Düsseldorf originalgetreu nachstellte. Dazu schrieb die Abgeordnete Sara Philipp: "Bei einigen wird am Frauentag nur über sie gesprochen, bei uns dürfen Frauen sogar selbst aufs Foto". Lisa Kapteinat kommentierte: "Aufs Foto und etwas sagen dürfen, verrückt oder?"

Fotoshooting und Fashion-Show

Wer am Weltfrauentag durch Facebook scrollt, der stößt auf unzählige Aktionen, die eigentlich nicht ernst gemeint sein können. Sind sie aber leider: Etwa ein Ladies-Day im Autohaus – um für Frauen am 8. März besonders attraktiv zu sein, werden eine Kochshow mit dem Thermomix, Zumba und ein professionelles Fotoshooting angeboten. Achso: Eine Fashion-Show am Abend gibt es natürlich auch noch. Hier wird mit übertriebenen Klischees gespielt.

Noch ein Beispiel: Die Baumarktkette Bauhaus Deutschland bittet um Bilder von Handwerkerinnen und Heimwerkerinnen. "Zeigt uns zum Internationalen Frauentag wie viele ihr seid und postet euer Bild in die Kommentare!" Das dazu gepostete Bild soll wahrscheinlich als Inspiration dienen. Das Motto: "Nett lächeln und den Bohrer schwingen."

Und nach was sehnt sich Frau am Weltfrauentag mehr, als nach einem großen Eisbecher mit Sahne in der Farbe Rosa? Janny's Eis Hamburg hat's zum Glück erkannt.



Wen nach dem Eisbecher das schlechte Gewissen plagt, der kann sich seine beste Freundin – oder einfach eine wildfremde Frau von der Straße – schnappen und im Insel Sports Club auf dem Stepper Schwitzen. Da sorgt weibliche Begleitung nämlich für einen Gratis-Monat Muckibude.





Frauen dürfen auf den Chefsessel – für einen Tag

Und die Medien? Bei der Bild-Zeitung fragt Kolumnist Franz-Josef Wagner, was Deutschlands Hauptstadt an diesem Feiertag nur ohne Kellnerinnen und Friseurinnen machen soll. Außerdem sehnt er sich nach seiner Mutter: "Sie konnte häkeln, stricken, sie schmierte mir Kräuter auf die Brust, wenn ich hustete. Sie sang mir Lieder ins Ohr, wenn ich nicht schlafen konnte. Für mich ist eine Frau eine Mutter. Ich erwarte Ihren Shitstorm, liebe Frauen."

Penelope Kemekenidou vom Verein Gender Equality Media, der sich gegen medialen Sexismus einsetzt, sagt dazu: "Noch ein alter weißer Mann, für den alle Frauen* nur Mütter sind. Gähn. Wagner ist Sinnbild für das sterbende Patriarchat, das im letzten Atemzug noch nach Aufmerksamkeit bettelt. Sorry, keine Zeit."





Beim Boulevardblatt "Hamburger Morgenpost" wurde die Ausgabe zum Weltfrauentag nur von Redakteurinnen verantwortet. Stolzer Titel mit Gender-Symbol im Logo: "Bei dieser MOPO hatten Frauen das Sagen". Klingt nach viel Spiel und Spaß – ob es an diesem Tag wohl auch den Stundenlohn der Blattmacher gab?

"Sehr gnädig, gleich ein ganzer Tag. Vielsagend, dass dann wohl ein Bewusstsein herrschen muss, dass dies an jedem anderen Tag nicht der Fall ist. Aber schön dass man sich in der Ausbeutung noch so gönnerhaft zeigen kann", bewertet Kemekenidou die Aktion der Hamburger Zeitung.

"Solche Kampagnen sind maximal absurd"

Es ist erschreckend, dass auch 2019 Sexismus und Diskriminierung noch immer alltäglich und ausgerechnet am Weltfrauentag so präsent sind. Denn es zeigt: Noch immer wurde die Bedeutung dieses Tages nicht verstanden. "Keine Frau geht am 8. März auf die Straße, um rosa Sahne, einen Strauß Blumen oder Freigetränke im Club zu bekommen. Sie kämpfen für gleiche Bezahlung, für Selbstbestimmung, gegen Sexualisierung und gegen Gewalt an Frauen", erklärt Marcel Wicker, Redakteur bei der Protest- und Bildungsorganisation Pinkstinks auf Nachfrage unserer Redaktion.

"Stereotype und sexistische Werbung sehen wir bei Pinkstinks jeden Tag zuhauf. Solche Kampagnen aber ausgerechnet zum Frauenkampftag zu veröffentlichen, ist schon maximal absurd."