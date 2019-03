Jinan/Hamburg. Eine Klinik in China hat vor einigen Jahren einen Schmerzsimulator entwickelt, der werdenden Vätern zumindest ansatzweise ein Gefühl dafür geben soll, wie es ist, in den Wehen zu liegen. Diese stehen jetzt zum Testen auch in Einkaufszentren.

Für Männer ist es nicht vorstellbar, welche Schmerzen Frauen während der Geburt eines Kindes durchleben. Die Aima Geburtsklinik in Jinan, Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Shandong, hat deswegen vor einigen Jahren einen Schmerzsimulator entwickelt, der werdenden Vätern zumindest ansatzweise ein Gefühl dafür geben soll, wie es ist, in den Wehen zu liegen.

Über Elektroden werden dabei zunehmend stärkere Elektroschocks an den Oberkörper abgegeben, die laut den Medizinern Schmerzen erzeugen sollen, die Wehen sehr ähnlich seien – wenn auch in deutlich abgeschwächter Form.

Schmerzen weniger so stark als bei tatsächlichen Wehen

Dass das allerdings reicht, um Männer zum Schreien zu bringen, wird inzwischen auch außerhalb der Kliniken deutlich. In den sozialen Netzwerken kursieren in diesen Tagen Videos von Männern, die an diesen Wehensimulatoren hängen – die offenbar zu Selbsttestzwecken auch in Kaufhäusern aufgestellt wurden:

Zumindest bei den umherstehenden Menschen sorgen die Reaktionen für gute Laune:

Popularity of the “Delivery Bar” in China: Screams of adult men echo thru the shopping mall pic.twitter.com/fRERi3wkZz — Carl Zha (@CarlZha) 6. März 2019

In den Kaufhäusern ebenso wie in den Kliniken:

I think he wins the “men experiencing birth pain” contest pic.twitter.com/7ZVP3FywZ5 — Carl Zha (@CarlZha) 6. März 2019

In den Kliniken haben die Simulatoren aber vor allem einen Effekt, wie eine Krankenschwester nach der Einführung im Jahr 2014 erzählte: "Der Schmerz ist immer noch weit geringer, als der, den Frauen bei einer Geburt erleben", sagte sie. "Aber immerhin, auch mit dieser Erfahrung sind Männer liebevoller und kümmern sich mehr um ihre Frauen."