Hamburg. Mit der Rückkehr der Wölfe in unserer Region steigt die Sorge, dem Raubtier in freier Wildbahn zu begegnen. Hier erfahren Sie, wie Sie in so einer Situation reagieren können.

Muss man Angst haben, beim Waldspaziergang von einem Wolf angegriffen zu werden? Fachleute wiegeln ab. "Wölfe haben an Menschen kein Interesse", sagte Wolfsexperte Lukas Ende vom Naturschutzbund Nabu der Deutschen Presse-Agentur. Fälle, in denen sich die Tiere Menschen gegenüber aggressiv verhalten, habe es in den vergangenen Jahren nicht gegeben.

Wer sich ängstigt, sollte versuchen, den Wolf einzuschüchtern, rät der Nabu. Dazu macht man sich möglichst groß fuchtelt zusätzlich mit den Armen. Dem Nabu zufolge kann man auch versuchen, mit Schreien oder kräftigem Händeklatschen das Tier zu vertreiben. Wenn sich der Wolf trotzdem nähert, sollte man vorsichtig zurückweichen und dabei Augenkontakt mit dem Tier halten. Wegrennen sei keine gute Option, meinen Experten, da schnelle Bewegungen den Jagdinstinkt der Wölfe aktivieren und sie schneller laufen können als Menschen.

Hat man einen wilden Wolf gesehen, empfiehlt der Nabu, die Sichtung anschließend der zuständigen Behörde zu melden. In Niedersachsen geht das auch online auf wolfsmonitoring.com.



Sichtung des Raubtiers ziemlich unwahrscheinlich

Dabei ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland auf einen Wolf zu treffen, Experten zufolge sehr gering. Seit dem Jahr 2000 sind die Wölfe in Deutschland wieder heimisch geworden. Mehr als 70 Rudel und rund 30 Paare sind es momentan insgesamt, schätzt der Nabu. Die meisten leben in Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen.



In anderen Teilen der Welt gibt es deutlich mehr Rudel – und auch gelegentlich Wolfsangriffe auf Menschen. In Alaska und Kanada hatten sie meist damit zu tun, dass der Wolf tollwütig oder ein Hybrid war, Menschen versucht hatten, ihn zu zähmen oder er seinen Nachwuchs verteidigte. Gesunde wilde Wölfe – so sind sich Biologen einig – seien jedoch kaum eine Gefahr für den Menschen.

Weiterlesen: Das Schicksal der beiden Problemwölfe im Norden – Abschuss beschlossen