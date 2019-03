Berlin/Hamburg. Um an Nachwuchs zu gelangen, greift die Bundeswehr zu zahlreichen Werbeaktionen – und erntet dafür häufig Kritik.

Die Bundeswehr wirbt zum Internationalen Frauentag verstärkt um weiblichen Nachwuchs. Am Brandenburger Tor in Berlin werden dazu am Freitag Rosen und Nelken an Frauen verteilt. "Wir kämpfen für Freiheit, Sicherheit und Gleichberechtigung", lautet das Motto der Aktion, die nach Angaben des Verteidigungsministeriums ein Zeichen für Gleichberechtigung und berufliche Chancengleichheit von Frauen in der Bundeswehr setzen soll. Mit Nelken und Rosen?

Provokative Werbeaktionen

Um auf Rekrutenfang zu gehen, greift die Bundeswehr immer wieder zu ungewöhnlichen Werbeaktionen und die dabei provokative Vorgehensweise sorgt immer wieder für Kritik.

Etwa auf der Computer- und Videospielmesse Gamescom 2018, wo die Bundeswehr mit einem eigenen Stand vertreten war, um Personal für IT-Berufe zu gewinnen. Mit zwei provokanten Plakaten erregte das Referat Arbeitgebermarke Bundeswehr nicht wirklich positive Aufmerksamkeit. Die Kritik: Stellt die Bundeswehr Krieg auf eine Stufe mit einem Spiel?

Auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin musste die Bundeswehr im vergangenen Jahr gleich ganz draußen bleiben. Unzufrieden über diesen Ausschluss, positionierte sie sich mit einem Wagen und einem großen Plakat mit dem Schriftzug "Zu bunt gehört auch grün!" vor dem Gebäude. Damit spielte sie darauf an, dass Uniformen auf der re:publica nicht erwünscht sind.



Action-Serie und Fitness-App

Um junge Menschen zu erreichen, produzierte die Bundeswehr auch eine Action-Serie über die Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK), die auf Whatsapp und Youtube abgerufen werden kann.



Und auch Schwitzen kann man mit der Bundeswehr: Für den Amazon-Sprachassistenten Alexa wurde ein Fitnessprogramm vom KSK-Sportleiter entwickelt, sodass täglich eine neue Sporteinheit abgerufen werden kann. Das Motto: "Trainiert wie die Kommandosoldaten".

Gegenüber der "BamS" verteidigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums die Kampagnen, da man sich bemühen müsse, "auf den Radar der jungen Leute zu kommen". Ob Fitnessapps und Hashtags die richtige Wahl sind, ist jedoch fraglich...