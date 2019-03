Polizei sucht in Brandenburg nach vermisster Rebecca CC-Editor öffnen

Das Einfamilienhaus von Rebeccas Schwager in Berlin. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin/Storkow. Im Fall der vermissten Rebecca hat ein Fahndungsaufruf der Polizei in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" zu einer Flut von Hinweisen geführt. Am Donnerstag sucht die Polizei südöstlich von Berlin in Brandenburg.