Das Einfamilienhaus von Rebeccas Schwager in Berlin. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin/Storkow. Im Fall der vermissten Rebecca hat ein Fahndungsaufruf der Polizei in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" zu einer Flut von Hinweisen geführt. Am Donnerstag suchte die Polizei südöstlich von Berlin in Brandenburg, stellte die Suche aber am Abend erfolglos ein.