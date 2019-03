Hamburg/South Carolina. Jordan Flake und ihr Sohn Jackson leiden an der seltenen Hautkrankheit IIchthyosis – und müssen deswegen plötzlich ein American Airlines-Flugzeug verlassen.

Für das, was Jordan Flake kürzlich widerfahren ist, findet sie klare Worte. "Ich bin noch nie so gedemütigt worden", schreibt die Amerikanerin in ihrem Blog. Dort berichtet sie ausführlich, warum sie und ihr Sohn Jackson aufgrund ihrer seltenen Hautkrankheit aus einem Flugzeug geworfen wurden.

Nachdem die junge Mutter aus South Dakota ihren Mann, der beim US-Militär arbeitet, mit ihrem Sohn besucht hatte, wollte sie mit einem Flugzeug von American Airlines die Rückreise antreten. Jordan Flake beschreibt, wie sie ihre Tickets am Flughafen bekam, durch die Gepäck- und Sicherheitskontrolle lief und sich zum Gate begab. "Wir gingen an Bord, wo wir von allen angelächelt wurden und jeder mit Jackson gesprochen hat", erinnert sie sich.

Die Hautkrankheit ist erblich aber nicht ansteckend

Doch dann sei plötzlich ein Mitarbeiter des Bodenpersonals zu ihr gekommen, habe die beiden Männer neben ihr gebeten, aufzustehen und sie nach ihrem Ausschlag im Gesicht gefragt. "Er wollte wissen, ob ich einen Brief von einem Arzt habe, in dem steht, dass ich fliegen darf." Flake erklärte dem Mitarbeiter daraufhin, dass sie und ihr Sohn an der seltenen Hautkrankheit Ichthyosis leiden – diese ist erblich, jedoch nicht ansteckend.

Der Mann sei zur Crew gegangen, habe etwas gegoogelt und sei schließlich zurückgekommen um ihr mitzuteilen, dass es für sie und ihren Sohn leider nicht möglich sei, zu fliegen und sie das Flugzeug stattdessen verlassen müssen. "Er hat mir mit meinen Taschen und Jackson aus dem Flugzeug geholfen und mir ein Hotel und einen Flug mit einer anderen Airline organisiert", so Jordan Flake über ihre bisher schlimmste Demütigung.

Diskriminierung muss aufhören

Da ihre Tochter zu Hause geblieben war, musste sich die junge Frau um eine Betreuung kümmern. Außerdem konnten ihre Koffer nicht wieder aus dem Flugzeug geholt werden, weshalb sie sich alle wichtigen Cremes und ein paar Klamotten neu kaufen musste. "Ich habe der Airline geschrieben und warte auf eine Antwort." Noch nie sei ihr von einem Arzt mitgeteilt worden, dass sie eine Bescheinigung bräuchte, dass ihre Hautkrankheit nicht ansteckend ist. "Ich muss mich nicht rechtfertigen!"

In ihrem Blog fordert Jordan Flake: "Im Jahr 2019 ist es an der Zeit, das wir aufhören, uns zu diskriminieren. Stellt Fragen und hört zu."