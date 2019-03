Celle. Zahlreiche Maulwurfshügel im Französischen Garten waren der Stadt Celle ein Dorn im Auge. Um die unbeliebten Untermieter zu vertreiben, setzte sie Gas ein – und erntete einen Shitstorm.

Eigentlich sind sie ganz niedlich, doch die meisten finden sie einfach nur lästig: Gräbt sich ein Maulwurf durch den geliebten Garten, hinterlässt er damit auch unschöne Hügel. In Parkanlagen oder auf Sportplätzen können diese zu gefährlichen Stolperfallen werden. Die Stadt Celle (Niedersachsen) hat daher zu einem drastischen Mittel gegen den pelzigen Untermieter gegriffen.

Bußgeld von bis zu 50.000 Euro

So beobachtete ein Passant, wie ein Schädlingsbekämpfer im Französischen Garten ein giftiges Gas in die Hügel leitete. Er filmte, wie die Tiere daraufhin ihre letzten Meter krochen und schließlich starben – die Bilder verbreiteten sich rasant im Netz und sorgten für Empörung. Denn: Der Maulwurf steht nach Bundesartenschutzverordnung unter besonderem Schutz. Daher ist es streng verboten, die Tiere zu fangen und mit Fallen, Gift oder Abgasen zu töten. Wer dies trotzdem tut, muss mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen.

"Wir sind in der Verkehrssicherungspflicht"

Natürlich weiß auch die Stadt Celle um dieses Verbot, rechtfertigt die angewandte Methode aber trotzdem: "Maulwurfsgrabungen verursachen Stolperfallen auf den Rasenflächen, für die wir als Stadt in der Verkehrssicherungspflicht sind", heißt es in einer Stellungnahme der Stadt, die unserer Redaktion vorliegt. "Zudem erleiden die Rasen- und Beetflächen des Französischen Gartens durch den starken Maulwurfbesatz erhebliche Schäden."



Herkömmliche Methoden wie "Einplanieren der Maulwurfshügel" und "Auslegen von Kugeln mit Zitronenduft" hätten nicht zum "Vergrämen" der Tiere geführt, weshalb man sich für den Einsatz von Gift eine Ausnahmegenehmigung der Kollegen der Unteren Naturschutzbehörde eingeholt habe. Auch externe Dienststellen seien daran beteiligt gewesen. Tatsächlich kann die nach Landesrecht zuständige Behörde Ausnahmen von den Verboten zulassen, soweit dies zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger gemeinwirtschaftlicher Schäden erforderlich ist.

"Es kommt zu einem langsamen quälenden Tod mit erheblichen Leiden"

Doch für diese Ausnahmegenehmigung wird die Stadt scharf kritisiert: "Wir verurteilen das Vorgehen der Behörden in Celle sowie das Erteilen einer Ausnahmegenehmigung eindeutig. Wir bezweifeln, dass die Maßnahme ausreichend begründet und alternative Möglichkeiten durchgeführt oder überhaupt geprüft wurden", sagt James Brückner, Leiter des Referats für Artenschutz beim Deutschen Tierschutzbund e.V.. "Den Tieren wurden aus unserer Sicht durch den Einsatz von Gas, vermutlich Kohlenmonoxid, erhebliche Schmerzen, Leiden und Schäden zugefügt. Bei ungenügender Einwirkung von Kohlenmonoxid, was aufgrund der Gegebenheiten der Maulwurfgänge wahrscheinlich ist, kommt es zu einem langsamen quälenden Tod mit erheblichen Leiden."

Gängige Praxis?

Auf der Facebook-Seite der Stadt rudert Bürgermeister Jörg Knigge (CDU) zurück. In einem 22 Sekunden langen Video betont er, dass sich seine Mitarbeiter zwar keines Fehlverhaltens schuldig gemacht hätten, "sondern ein Verfahren nutzten, welches auch in anderen Kommunen genutzt wird." So sei die Methode in Hamburg oder Hannover in solchen Sonderfällen gängige Praxis. Weiter heißt es: "Dennoch habe ich natürlich an uns als Verwaltung einen anderen Anspruch eines ethischen und moralischen Handelns und werde diese Vorgehensweise in der Zukunft ausschließen."

Das Video wurde vielfach kommentiert – Verständnis gibt es kaum. "Sehr schade, dass die Stadt Celle sich hier leider die schlechten Vorbilder genommen hat anstatt sich an guten Beispielen für Natur und Artenschutz zu orientieren", schreibt Mina Martina. Helena Schröder befindet die Methode zum "Fremdschämen". Aufgrund er Flut an negativen Kommentaren hat die Stadt sogar die Bewertungsfunktion auf Facebook ausgeschaltet.