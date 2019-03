Hamburg. Eine Hamburger Kita hat Eltern gebeten, ihre Kinder an Karneval nicht als Indianer oder Scheichs zu verkleiden. Was die Einrichtung für eine diskriminierungsfreie und vorurteilsbewusste Erziehung hält, verurteilen Politiker als absurd und weltfremd.

Als Indianer oder Scheichs verkleidete Kinder? In einer Hamburger Kita sind diese Kostüme zur Faschingszeit in diesem Jahr unerwünscht gewesen. Die Leitung der Einrichtung im Stadtteil Ottensen hatte sich in einem Schreiben an die Eltern stattdessen für vorurteilsfreie Kostüme eingesetzt. "Wir achten im Kita-Alltag sehr auf eine kultursensible, diskriminierungsfreie und vorurteilsbewusste Erziehung" und das solle sich auch an Faschingstagen nicht ändern, hieß es. Deshalb bat sie um Verkleidungen, die keine Stereotype wie Geschlecht, Hautfarbe und Kultur bedienen. Zuerst hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

"Wir wollen nicht die Moralkeule schwingen"

Die Trägerin der Einrichtung, die städtische Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas, steht hinter der Idee. "Es geht dabei überhaupt nicht darum, die Moralkeule zu schwingen", sagte die pädagogische Geschäftsführerin Franziska Larrá am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Vielmehr gehe es um Sensibilisierung. "Wir wollen inklusiv sein und nicht mit Stereotypen Menschen verletzen." Eine Faschingsvorgabe an die 185 Elbkinder-Kitas habe es nicht gegeben.

Piratinnen und Meerjungmänner

Zur ausführlichen Begründung ihres Schreibens verweist die Kita auf einen Fachartikel von "KiDs Aktuell", die sich für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung einsetzen. Demnach würden "bereits junge Kinder versuchen herauszufinden, was "normal" ist und was nicht." Weiter heißt es: "Die sogenannten "Indianer" gibt es nicht und gab es nie. Der Begriff wurde im Zuge der Kolonialisierung Nord- und Südamerikas der damaligen Bevölkerung aufgezwungen und steht somit in Zusammenhang mit der brutalen Vernichtung großer Teile dieser Personengruppe."

Auch von geschlechterstereotypen Verkleidungen wird in der Publikation abgeraten. So würden in Kostümen wie Feen, Prinzessinnen, Superhelden und Piraten auch immer Persönlichkeitsprofile stecken: "hübsch, niedlich, hilflos die einen; draufgängerisch, furchtlos, stets kampfbereit die anderen." So sollten Eltern doch viel mehr den Mut haben, dem Superhelden-Kostüm einen Glitzerumhang zu basteln und die Fee mit Pfeil und Bogen auszustatten. "Dass es Piratinnen und Meerjungmänner geben kann, braucht manchmal eine Ermutigung durch Erwachsene."



Beschwerden soll es nicht gegeben haben – nur Lob

Beschwerden über den Wunsch der Kita-Leitung, Fasching ohne Indianer und Scheichs feiern zu wollen, habe es übrigens nicht gegeben, sagte Larrá. Im Gegenteil: "Es haben sich bei der Leitung nur Eltern gemeldet, die das total gut fanden. Die haben sich gefreut, dass dafür eine Sensibilität geschaffen wurde." Ob am Ende doch Scheichs oder Indianer auf der Faschingsfeier in Ottensen waren, konnte Larrá nicht sagen: "Wenn ein Indianer gekommen ist, ist er sicherlich willkommen gewesen."

"Ich würde meine Kinder aus dem Kindergarten herausnehmen"

Kritik an dem Schreiben der Kita gab es allerdings von Politikern, die sich teilweise empört zu Wort meldeten. Die CDU-Abgeordnete Sylvia Pantel sagte gegenüber der "Bild"-Zeitung: „Wer solche Vorschriften erlässt, hat offensichtlich den Sinn von Karneval nicht verstanden. In diesem Kindergarten geht es nicht mehr um Frohsinn, Leichtigkeit, Spiel und Kreativität, es geht nicht mehr um das Individuum oder um den eigenen Willen und Phantasie [..] Warum dürfen Kinder nicht mehr Kinder sein? Ich hoffe, dass die Eltern sich nicht derart bevormunden lassen und dies nicht mit sich machen lassen. Ich würde meine Kinder aus einem solchen Kindergarten herausnehmen. Wie weit sind wir gekommen, wenn Erzieherinnen und Erzieher sich solche Vorstöße anmaßen?“

Auch Grigorios Aggelidis, familienpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, hält die Diskussion für völlig weltfremd und absurd: "Kommt jetzt auch Winnetou auf den Index?"

Laut Marcus Weinberg, familienpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, geht es Kindern beim Verkleiden allein um Spaß und Kreativität: "Und gerade sie sind dabei vorurteilsfrei und unverkrampft."