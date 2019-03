Hamburg. In modernen Autos gibt es viele Systeme, die den Fahrer unterstützen sollen. Die Autobauer werben mit Sicherheit, nicht immer jedoch sind die Assistenten wirklich sinnvoll. Ein Überblick.

Nicht nur Neuwagenkäufer wissen: Es gibt schon in modernen Autos allerlei Assistenzsysteme, die die Sicherheit beim Autofahren erhöhen sollen und mehr oder weniger direkt in das Fahrgeschehen eingreifen. Viele dieser Systeme haben sich mittlerweile etabliert und gehören seit Jahren zur Standardausrüstung von Autos. Andere wiederum sind purer Luxus und dienen lediglich dem Komfort. Welche Systeme das Autofahren tatsächlich sicherer machen, zeigt unsere Auflistung, die in Zusammenarbeit mit dem ADAC entstanden ist.



Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP): Das Assistenzsystem stabilisiert Fahrzeuge in kritischen Situationen, etwa beim Schleudern. Weil beim ESP auch das Anti-Blockier-System (ABS) und die Bremsunterstützung mitwirken, ist es laut ADAC besonders wichtig für Fahranfänger. Daher sollte man beim Autokauf – auch von Gebrauchtwagen – darauf bestehen.

Abstandsregelung "Adaptic Cruise Control" (ACC): Das System ACC ist Tempomat und Abstandsregeler in einem. Der Fahrer legt eine Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug fest. Der Assistent passt die Geschwindigkeit danach an und hält automatisch ausreichend Abstand zum Vorausfahrenden. Das System eignet sich laut ADAC besonders für Autobahnfahrer. Einige Hersteller haben das System um eine Notbremsfunktion erweitert. Das Auto bremst dann automatisch, sollte der Fahrer nicht rechtzeitig auf langsamen oder stehenden Verkehr vor ihm reagieren.

City-Safety: Das System erkennt bis etwa 30 Stundenkilometer Fußgänger und Radfahrer und leitet bei drohender Kollision eine Notbremsung ein. Von City-Safety profitieren besonders andere Verkehrsteilnehmer, weshalb Autofahrer natürlich nicht darauf verzichten sollten. Neuere Systeme erkennen mittlerweile sogar bei Fahrten von 50 Stundenkilometer querende Fußgänger und können dementsprechend eingreifen.



Unfallerkennung "Pre-Safe-System": Das Assistenzsystem aktiviert bei Unfallerkennung die Bremse und den Gurtstrammer. Auch die Sitzlehnen werden aufrecht gestellt und Seitenscheiben sowie Schiebedach werden geschlossen. Ein wichtiges System für mehr Insassensicherheit.

Spurhalteassistenten "Lane Departure Warning" (LDW): Das System erkennt das Überfahren von Fahrbahnrand-Markierungen und meldet dies dem Fahrer per Vibration über das Lenkrad. Einige Systeme leiten darüber hinaus eine leichte Lenkkorrektur ein. Laut ADAC kann das System Unfälle durch unbemerktes Abkommen von der Fahrbahn verhindern. Kann im Zusammenspiel mit dem Abstandsregeler wirken.

Spurwechselassistent: Per Video oder Radar erkennt dieses System die Annäherung eines nachfolgenden Fahrzeuges auf versetzter Spur und warnt den Fahrer (meist durch ein Warnlicht an den Außenspiegeln). Autobahnfahrer sollten nicht auf diesen Assistenten verzichten.



Müdigkeitserkennung: Das System scheint noch nicht ausgereift. Der Assistent erkennt per Videoüberwachung oder Erfassung der Lenkkorrekturen, ob der Fahrer müde ist. Das System ist jedoch noch nicht allzu exakt. Der ADAC empfiehlt es daher nur als Ergänzung zum Kollisions- und Spurwechselwarner.

Fernlicht-Assistent: Das System aktiviert das Fernlicht automatisch, sobald es die Verkehrs- und Umgebungsbedingungen zulassen. Das Abblenden bei Gegenverkehr erfolgt automatisch oder manuell. Laut ADAC gilt hier folgende, einfache Regel: mehr Sicht, mehr Sicherheit.

Nachtsicht-System: Entscheidend bei diesem Assistenten sind Wärmebild- oder Infrarotkameras, die das Sichtfeld des Autofahrers bei Dunkelheit aufhellen können. Auch hebt das System Personen oder Tiere hervor. Teilweise werden die Bilder in die Windschutzscheibe projiziert. Der ADAC kritisiert an diesem System, das zumeist noch das Abwenden des Blickes durch den Fahrer in Richtung Display nötig ist.

Einpark-Assistent: In den meisten neuen Autos ist der Einpark-Assistent bereits verbaut. Durch Rückfahrkameras, Ultraschall- oder Radarsensoren erkennt das System die Abstände in Parkbuchten und parkt das Fahrzeug automatisch ein. Der ADAC empfiehlt hier die Systeme, die beim Einparken selbstständig einlenken.

Reifendruck-Überwachungssystem: Das System zeigt dem Fahrer an, falls der Reifendruck plötzlich abfällt. Der ADAC hält diesen Assistenten für sehr hilfreich, da das Überprüfen des Reifendrucks vom Fahrer oft vernachlässigt wird.

Geschwindigkeitslimit-Assistent: Das System hilft, ein durch Schilder gesetztes Tempolimit einzuhalten. Um Strafen bei Geschwindigkeitsübertretung zu verhindern, sehr hilfreich.

Verkehrszeichenerkennung: Per Video- oder GPS-Überwachung erkennt das System Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote und blendet die passenden Warnsymbole im Display an.

Sprachsteuerung: Mit einem solchen System bleiben die Hände des Fahrers am Lenker. Laut ADAC sehr sinnvoll.