Gera. Weil zu viele Lehrer krank sind, streicht eine Grundschule in Gera für eine Woche den Unterricht. Seit Montag werden die Schüler nur noch betreut.

Wegen akuten Personalmangels durch Krankheitsfälle bietet eine Grundschule in Gera eine Woche lang keinen Unterricht an. Mehr als die Hälfte der Lehrer sei erkrankt und normaler Unterricht deshalb nicht mehr möglich, sagte der Leiter der Erich Kästner Grundschule, Steffen Zaumseil, am Dienstag. Seit Montag werden die Schüler nur noch betreut.



"Wenn Sie Ihr Kind zuhause lassen können und deshalb noch nicht mit uns Kontakt hatten, informieren Sie uns bitte möglichst per Mail", hieß es am Dienstag auf der Internetseite der Grundschule. "Wir können die Kinder gut betreuen, niemand wird nach Hause geschickt", versicherte Zaumseil. Eltern, die daheim auf ihre Kinder aufpassen könnten, würden die Schule derzeit aber entlasten.