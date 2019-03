Berlin. Einem Medienbericht zufolge sollen Haare der vermissten Rebecca im Kofferraum des Autos der Familie gefunden worden sein. Auch der unter Verdacht stehende Schwager soll mit dem Wagen gefahren sein.

Im Fall der verschwundenen Rebecca aus Berlin sollen sich nach einem Zeitungsbericht die Vorwürfe gegen den erneut festgenommenen Schwager der 15-Jährigen verdichten. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung aus Kreisen von Polizei oder Staatsanwaltschaft sollen im Kofferraum des Autos der Familie Haare von Rebecca und Faserspuren der Decke gefunden worden sein, die mit dem Mädchen verschwand.

Schwager verstrickt sich in Angaben

Außerdem soll es Chat-Nachrichten von dem 27 Jahre alten Schwager geben, die nicht mit den von ihm gemachten Angaben übereinstimmen. Sie sollen geschrieben und empfangen worden sein, als er nach seinen Angaben angeblich schon schlief. Der Mann von Rebeccas Schwester soll ausgesagt haben, dass er am Morgen des 18. Februar um 5.45 Uhr nach einer Feier nach Hause gekommen sei. In der Nacht oder an dem frühen Morgen verschwand Rebecca aus dem Haus der Schwester und ihres Mannes.

Die Polizei wollte sich zu dem Bericht mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Dringender Tatverdacht wegen Totschlags

Der Schwager des Mädchens hüllt sich laut Staatsanwaltschaft in Schweigen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft – am Dienstagvormittag war ihm der Haftbefehl verkündet worden. Polizei und Generalstaatsanwaltschaft teilten mit: „Nachdem die Staatsanwaltschaft Berlin Beschwerde gegen die Freilassung des Schwagers der vermissten Rebecca eingelegt hatte, hat nunmehr der Ermittlungsrichter angesichts der gemeinsamen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin antragsgemäß Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags gegen den Beschuldigten erlassen“.

