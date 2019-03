Die gesperrte Tauentzienstraße nach einem illegalen Autorennen. Foto: Britta Pedersen

Berlin. Es war das erste Mordurteil in einem Raser-Fall: Lebenslange Haft für zwei Autofahrer in Berlin. Doch der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben. Gegen Ende neuen Prozesses will einer der Angeklagten nun sein Schweigen brechen.