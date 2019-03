1500 Schildkröten in Koffern: Tierschmuggel in Manila aufgeflogen CC-Editor öffnen

Mit Klebeband zugeklebte kleine Schildkröten wurden für den Transport in einen Karton gestopft. Foto: dpa/Uncredited/Bureau of Customs Public Information Office

Manila. Ein Passagier hat am Flughafen in Manila mehr als 1500 kleine Schildkröten in mehreren Koffern zurückgelassen. Sie waren mit Klebeband fixiert und in Kartons aufbewahrt.