Menschen suchen mit Flugblättern nach Rebecca. Von der 15-Jährigen fehlt seit fast zwei Wochen jede Spur. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin. Vor zwei Wochen verschwand die 15-jährige Rebecca in Berlin – und bis heute fehlt von dem Mädchen jede Spur. Die Staatsanwaltschaft will den Mann ihrer Schwester als Verdächtigen in U-Haft nehmen. Ein Richter hatte das abgelehnt.