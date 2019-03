Staatsanwälte streben Haftbefehl gegen Rebeccas Schwager an MEC öffnen

Anwohner machten sich erneut auf die Suche nach dem vermissten Mädchen. Foto: Christoph Soeder

Berlin. Im Fall der vermissten Rebecca aus Berlin will die Staatsanwaltschaft doch noch einen Haftbefehl gegen den Schwager des Mädchens durchsetzen. Ein Richter hatte es am Freitag abgelehnt, den Schwager als Verdächtigen in Untersuchungshaft zu nehmen.