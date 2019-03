Ein Proband läuft durch einen Versuchsaufbau mit mehreren Kameras. Foto: Greg Harding/University of Salford, Manchester

Manchester. Langstreckenprofis stoßen sich stärker vom Boden ab als Freizeitläufer und sind im Schnitt um elf Prozent länger in der Luft. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team um Stephen Preece von der Universität Salford in Manchester (Großbritannien) im Fachjournal „European Journal of Sport Science“.