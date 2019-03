Hamburg. Toiletten für das dritte Geschlecht seien für Männer, die nicht wüssten, "ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen": Bei einer Karnevalssitzung hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer laut vieler Kritiker im Ton vergriffen.

Ist an Karneval alles erlaubt? Diese Frage stellt sich nach den Doppelnamen-Witzen von Bernd Stelter bereits zum zweiten Mal in dieser Faschings-Saison. Nun steht Annegret Kramp-Karrenbauer, selber Trägerin eines von Komödiant Stelter in den Mittelpunkt gerückten Doppelnamens, in der Kritik. Die CDU-Vorsitzende musste sich vor dem "Stockacher-Narrengericht", einer traditionsreichen Karnevalssitzung in Baden-Württemberg, wegen der "gewaltsamen Kastration der CDU" sowie des "Thronraubes durch Verführung Minderjähriger" verantworten.

Weiterlesen: WDR schneidet Stelter-Szene nach Witz über Doppelnamen raus



In ihrer Verteidigungsrede machte die 56-Jährige einen Witz über Toiletten für das dritte Geschlecht. Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann fühlen, können sich seit dem vergangenen Jahr offiziell als "divers" bezeichnen, was umgangssprachlich häufig als drittes Geschlecht bezeichnet wird. Toiletten für Intersexuelle sind seitdem ein weit diskutiertes Thema. Wörtlich sagte Kramp-Karrenbauer: "Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür – dazwischen – ist diese Toilette."

"Wenn ja, dann wäre das wahnsinnig peinlich"



Ein Witz, der bei vielen nicht gut ankommt. Nach einem Artikel des Online-Portal "Queer.de" griffen verschiedene Politiker die Aussagen Kramp-Karrenbauers auf. "Wie schlimm muss es um den Konservatismus stehen, wenn er sich bei einigen vor allem daran bemisst, wie feindselig und respektlos gegen Minderheiten getreten wird?", schreibt Felix Banaszak, Landesvorsitzender der Grünen in NRW, auf seinem Twitter-Account. Auch sein Partei-Kollege Felix Neumann kritisiert die CDU-Vorsitzende für ihre Aussagen.

"Ist es so schwierig, eine humorvolle Narrenrede zu halten, ohne platt auf Minderheiten einzudreschen?", fragt sich der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg.

Anzeige Anzeige

So manch einer vermisst schon jetzt Angela Merkel.