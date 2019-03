Köln. Die Karnevalisten haben sich am Rosenmontag vom schlechten Wetter nicht die Stimmung vermiesen lassen: Der Kölner Rosenmontagszug setzte sich pünktlich in Bewegung, die Düsseldorfer enthüllten schon mal ihre provokanten Wagen.

Die Narren haben an Rosenmontag Sturmtief "Bennet" die Stirn geboten. Der größte deutsche Karnevalszug in Köln startete pünktlich um 10 Uhr – unter vorübergehend blauem Himmel. Etwas später folgte der Rosenmontagszug in Mainz. Die Düsseldorfer hatten den Start ihres Zugs zeitlich etwas nach hinten geschoben, um den schlimmsten Sturmböen zu entgehen.

Die von Jacques Tilly gestalteten Düsseldorfer Mottowagen rollten zumindest schon mal aus der Wagenbauhalle. US-Präsident Donald Trump wurde als nackter "Schmutzengel" gezeigt, der den saudischen Prinzen Mohammed bin Salman schützt. Dieser schwang eine bluttriefende Kettensäge – eine Anspielung auf die Affäre um die Ermordung des saudischen Regierungskritikers Jamal Khashoggi.

Ein AfD-Anhänger in einer Badewanne beschwerte sich über die Beobachtung durch einen Schlapphut vom Verfassungsschutz und schrie "Spanner!". Ein kirchlicher Würdenträger in einer Hängematte symbolisierte ironisch die "schonungslose Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche".

Die provokanten, satirischen Wagen von Tilly sind weit über Deutschland hinaus bekannt. Im Kölner Zug wurden unter anderem US-Präsident Donald Trump und Angela Merkel persifliert: Die Kanzlerin schredderte sich wie ein Bild des Künstlers Banksy selbst. Der SPD-Dampfer zerschellte am Eisberg "Groko", und ein belgischer Koch frittierte seine Pommes über den Brennstäben des maroden Atomkraftwerks Tihange.



Schwere Sturmböen in NRW gemessen



Das Festkomitee Kölner Karneval entschied am Montagmorgen, dass alle großen Motivwagen mitfahren sollten. Allerdings verzichteten die Kölner auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen. Auch Mainz ließ die Pferde im Stall.

Anzeige Anzeige

In Münster gab es mittags grünes Licht für den Rosenmontagsumzug, teilte die Stadt mit:

Am Montagvormittag wurden in Nordrhein-Westfalen schwere Sturmböen gemessen. Die mit 97 Stundenkilometern stärkste Böe registrierte der Deutsche Wetterdienst in Bad Lippspringe in Westfalen: Sie entspricht Windstärke 10 ("schwerer Sturm"). Sehr starken Wind gab es aber auch in Düsseldorf und Köln.

In Düsseldorf kann der Rosenmontagszug nur bis Windstärke 7 stattfinden. Bei Windstärke 8 – offiziell "stürmischer Wind" – brechen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Zweige ab, und das Gehen im Freien ist erheblich erschwert. Die Wetterexperten rechneten erst für den Nachmittag mit einer spürbaren Beruhigung der Lage.

Absagen in Bottrop und Fulda

In Bottrop wurde der Zug abgesagt. "Das ist natürlich für die vielen Engagierten schwer zu verdauen", sagte Oberbürgermeister Bernd Tischler. Die Gefahr durch den Sturm sei aber zu groß. In Duisburg sollte der Zug später beginnen, ebenso wie in Koblenz, Ratingen, Aachen und Münster.

Kurz vor dem Start ist auch der Rosenmontagszug in Fulda wegen Sturmgefahr doch noch abgesagt worden. Der Feuerwehr zufolge waren in der Fuldaer Innenstadt bereits mehrere Bäume umgestürzt und Ziegel von den Dächern geweht worden.



Trotz allem ließen sich die Jecken die Stimmung nicht vermiesen. "Köln feiert bei jedem Wetter", sagte Fernsehmoderator Kai Pflaume, der erstmals im Kölner Rosenmontagszug mitfuhr - ebenso wie Astronaut Alexander Gerst. Der 42-Jährige sah Gemeinsamkeiten zwischen der Raumfahrt und dem Karneval: Beides sei "ein Stück Kultur der Menschheit".

Lesen Sie auch: Kritik an Annegret Kramp-Karrenbauer nach Witzen