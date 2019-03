Bundesumweltministerin will Abschuss von Wölfen erleichtern MEC öffnen

Naturschützter freut es, Schafhirten sind in Sorge: In vielen Regionen Deutschlands hat sich wieder der Wolf angesiedelt. Foto: Julian Stratenschulte

Berlin. In Deutschland breitet sich wieder der Wolf aus. Was die einen bejubeln, ängstigt die anderen. Die zuständige Ministerin will nun mit einem „Lex Wolf“ für Klarheit über etwaige Abschüsse sorgen.