Jökulsárlón. Ein besonderes Urlaubsfoto wollte eine Frau von sich auf einer Eisscholle haben. Das Problem: Der kleine Eisberg löste sich vom Festland und driftete ins Meer hinaus.

Urlaubsfotos halten schöne Erinnerungen fest und rufen angenehme Erlebnisse hervor. So die Theorie. Dass es in der Praxis in eine ganz andere Richtung gehen kann, erlebte eine US-Amerikanerin während ihres Urlaubs in Island. Wie der US-Sender "abc" berichtete, wollte die 77-jährige Judith Streng ein Foto von sich auf einer Eisscholle machen lassen. Die Situation wurde jedoch brenzlig, wie Bilder beweisen sollen.

Denn auf einmal soll sich die Eisscholle gelöst und ins Meer hinweg geschwommen sein – mitsamt der Urlauberin. "Ich wiege nicht viel, also war es vielleicht leichter abzudriften", sagte sie dem Sender "abc". Glück im Unglück: Ein Schiffskapitän aus Florida war vor Ort und rettete die Frau.



Streng wurde wohlbehalten von der Eisscholle gerettet, die Bilder von der wegdrifteten Frau gingen schnell um die Welt. Der Tweet mit den entsprechenden Bildern wurde bereits knapp 69.000 Mal geteilt.