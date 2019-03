Hamburg. Die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg setzt sich für mehr Klimaschutz ein. Sie hat die Freitagsproteste "Fridays for future" initiiert, denen sich auch hierzulande zahlreiche Schüler angeschlossen haben. Die Schülerdemo am Freitag in Hamburg ist die erste in Deutschland gewesen, zu der die Klimaaktivistin gekommen ist.

So viel Sturm und Drang war lange nicht bei Dichterfürst Gotthold Ephraim Lessing. Dessen Statue thront ansonsten eher unbeachtet auf dem Gänsemarkt in der Hamburger City. An diesem Morgen ist der Sockel dicht umlagert von jungen Menschen mit bunten Plakaten. Tausende klimabewegte Schüler sammeln sich zur „Fridays for Future“-Demonstration – mehr als jemals zuvor, und das hat seinen Grund. Diesmal kommt sie: Greta Thunberg hat sich angesagt, 16-jährige Klimaaktivistin aus Schweden, Initiatorin der Freitagsproteste für mehr Klimaschutz und seither weltweites Idol junger Menschen. Erstmals kommt sie zu einer Schülerdemo nach Deutschland.

„Wir müssen zeigen, dass es so nicht weitergeht und wir später auch noch auf diesem Planeten leben wollen“, erklärt Lennart (13) vom Heidberg-Gymnasium in Langenhorn, warum er den Unterricht sausen lässt. „Greta ist ein Vorbild“, sagt Klassenkameradin Lena (13). „Sie zeigt uns, in welche Richtung wir gehen können.“ Aus Elmshorn sind die Zehntklässlerinnen Franca und Johanna (beide 16) gekommen. „Wir wären auch ohne Greta hier“, sagt Johanna. „Aber es ist schon cool, so eine Unterstützung zu bekommen.“ Schwänzen mussten die beiden nicht – an ihrer Schule war der Tag ohnehin frei.



Eine Stimmung aus Happening und Schulausflug

So ernst das Thema, so wenig Verdruss liegt über dem wuseligen Treiben. Die Stimmung schwankt zwischen Happening und Schulausflug ohne Lehrer. „Unsere Eltern haben uns krank gemeldet“, verrät Lennart. „Wir schwänzen ja nicht, wir streiken für unsere Zukunft“, stellt Emma (15) aus Alsterdorf klar. Drumherum johlen und klatschen sie. Schlechtes Gewissen Fehlanzeige.

„Walk now – or swim later“

Dann ist Greta plötzlich da – und wenn man sie nicht aus all den Youtube-Videos kennen würde, man könnte das unscheinbare Mädchen übersehen. Schmächtig wie eine Grundschülerin, lila Anorak, graue Jogginghose, Sneaker. Unter der weißen Wollmütze baumeln lange Flechtzöpfe hervor. Schüchtern nimmt sie ihren Platz in der ersten Reihe ein, vor ihr ein Banner mit der Aufschrift „Walk now – or swim later.“

Der Marsch um die Binnenalster beginnt. Greta hat wohl mehr als 4000 beseelte Schüler im Schlepptau. Die Menge skandiert: „Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr unsere Zukunft klaut!"

Einfallsreiche Sprüche-Poesie

Kaum ein Demonstrant, der kein selbstgebasteltes Pappschild mit sich trägt. Die Sprüche-Poesie ist bemerkenswert einfallsreich und vielfältig, häufig auch auf Englisch. Mancher sitzen gelassene Lehrer wäre womöglich stolz auf die Wortgewandtheit seiner Schützlinge. „Make Earth cool again“ ist zu lesen. Auch: „Climate Change is worth than homework“, „Macht Eure Hausaufgaben – dann machen wir unsere“ und „Die Dinosaurier dachten auch, dass sie nicht aussterben.“

Derweil ist vor dem Rathaus von Erderwärmung nichts zu spüren. Die Mitglieder der Bläser-Combo von der Stadtteilschule Blankenese hauchen sich die Finger warm – um wenig später nach Kräften einzuheizen. Zur Begrüßung des Demozuges fetzt die „Rocky“-Hymne „Gonna fly now“ über den Rathausmarkt. Von der Bühne fordern Aktivisten örtlicher „Friday for Future“-Initiativen mit Inbrunst „die Politiker“ auf, endlich etwas gegen Klimawandel zu tun. Dann geben Deutschlands bekanntester Klimaforscher Mojib Latif und Medienunternehmer Frank Otto aus der Versandhaus-Dynastie Grußadressen ab.

Greta hatte die Menge im Griff

Als schließlich Greta das Podest erklimmt, wirkt sie, als sei ihr der Rummel nicht ganz geheuer. Mit ernstem Gesicht und stets leicht irritiertem Blick lässt sie sich auf die Minibühne führen, greift zum Mikro und ruft mit überraschender Energie: „Moin!“ Spätestens jetzt hat sie die Herzen der Menge endgültig im Griff.

Gerade einmal gut zwei Minuten redet Greta Thunberg, wiederholt ihre bekannte Radikalkritik. Zu lange schon seien Politiker und andere Mächtige untätig gegen die Klimakrise und setzten damit die Zukunft der jungen Generation aufs Spiel. „Wir sorgen dafür, dass sie damit nicht länger durchkommen“, ruft das Persönchen und droht: „Wir werden so lange die Schule bestreiken, bis sich etwas ändert.“

„Ich bin stolz auf euch“

Überzeugt, selbstsicher, mit der Routine ihrer sechsmonatigen Popularität spricht Greta Thunberg – aber ohne aufzutrumpfen. Und sie versteht es, ihren Zuhörern in Hamburg zu schmeicheln. „Ich bin stolz auf euch, und ihr könnt stolz auf euch sein. Ihr schreibt Geschichte.“ Durch die Innenstadt hallen „Greta, Greta“-Sprechchöre. Die Elogen, so scheint es das Gesicht der Schwedin auszudrücken, sind ihr ein wenig unangenehm.

Interviews, so bedauern die Organisatoren, gebe die 16-Jährige heute keine. Muss sie auch nicht. Die Botschaft der Greta Thunberg ist angekommen an diesem Vormittag in Hamburg. Jedenfalls bei denen, die sie hören wollen.