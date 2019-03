Hamburg/Leer. Masern, Röteln, Diphterie: Wer sich gegen gefährliche Krankheiten nicht impfen lassen will, hat in Christoph Seebers Praxis in Ostfriesland nichts zu suchen. Der 52-Jährige erklärt, warum er Impfgegner unerträglich findet.

Wenn Dr. Christoph Seeber aufgefordert wird, zu sagen, was er von Impfgegnern hält, dann wählt er harte Worte: "Das sind asoziale Trittbrettfahrer". Dem sei auch nichts hinzuzufügen.

Seeber ist auf einer Mission, wie er selbst im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. "Ich möchte aus ungeimpften Menschen Geimpfte machen". Eine Impfquote von 100 Prozent sei sein Ziel. Dazu gehört für den 52-Jährigen auch, dass Impfgegner in seinem Wartezimmer keinen Platz nehmen dürfen. Seine Patienten sollen nicht dulden müssen, einem tödlichen Risiko ausgesetzt zu sein.

"Impfgegner sollten sozial geächtet werden"

Egoistisch und dumm findet Seeber das Verhalten derjenigen, die sich gegen hochinfektiöse Krankheiten wie Masern und Röteln nicht impfen lassen und erzählt von einer Frau, die mit ihrer ungeimpften an Keuchhusten erkrankten Tochter in seine Praxis kam. "Sie wollte sich ein Antibiotikum verschreiben lassen, damit sie sich nicht ansteckt. Das hat sie auch bekommen, danach habe ich sie gebeten, sich nie wieder bei mir zu melden." Verdutzt habe die Patientin geantwortet: "Ich dachte, sie wären da offener."

Aber beim Thema Impfschutz ist Seeber nicht offen, im Gegenteil. "Ich gehe sogar soweit, dass Impfgegner sozial geächtet werden müssen." So befürworte er es zum Beispiel, wenn Kitas ungeimpfte Kinder nicht aufnehmen. "Das ist absolut richtig so." Skeptiker, die Angst haben, ihren Kindern Aluminium zu injizieren, nennt er nur noch die "Aluhut"-Fraktion.

Fakt ist: Die Verbreitung von Krankheiten wie Masern und Röteln weltweit zu verhindern, ist nur möglich, wenn langfristig 95 Prozent der Bevölkerung gegen diese Krankheiten geschützt sind. Denn nur dann schützt deren Immunität auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, etwa Säuglinge, die für eine Impfung noch zu jung sind.

Ein Schutz für die Gemeinschaft

Erst Anfang Februar hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor der Ausbreitung von Masern gewarnt. 2018 habe sich die Zahl der Erkrankungen verdreifacht.

Welche Folgen es hat, wenn aus falsch verstandener Gesundheitsgläubigkeit nur wenige Eltern ihre Kinder nicht impfen, zeigte sich 2015 in Berlin. Trotz einer Impfrate von rund 90 Prozent erkrankten 2015 in Berlin nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.234 Menschen an den Masern. Schulen wurden geschlossen. Ein Junge starb.

Laut Dr. Heidrun Thaiss, Leiterin der Bundeszentrale für gesundheit­liche Aufklärung (BZgA), hat sich die Einstellung zum Impfen erkennbar gebessert. Lediglich fünf Prozent der befragten 16- bis 85-Jährigen haben eine (eher) ablehnende Haltung, wie die Ergebnisse der bundes­weiten Repräsentativ­befragung der Bundes­zentrale für gesund­heit­liche Aufklärung zeigen. "Wir sind grund­sätzlich auf einem guten Weg, allerdings ist eine konsequente und ziel­gerichtete Impf­aufklärung weiterhin notwendig. Denn wer geimpft ist, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch die Gemeinschaft."

Eine persönliche Erfahrung, die abschrecken soll

Wenn Seeber versucht, skeptische Patienten umzustimmen, erzählt er ihnen häufig einen persönlichen Erfahrungsbericht. "Während meines Studiums habe ich in der Uniklinik Erlangen in der Pflege gejobbt und den letzten offiziellen Polio-Patienten in Deutschland miterlebt." Der Mitte 40-jährige Fabrikant habe sich in einem Ägypten-Urlaub in einem Fünf-Sterne-Hotel durch den Verzehr von Salat angesteckt. "Der Mann konnte nicht mal mehr alleine atmen und ich habe ihn wochenlang gefüttert und gewaschen, das war furchtbar", erinnert sich Seeber. Nach monatelanger Reha habe der Mann lediglich seinen rechten Arm und die linken Zehen bewegen können. "Und er konnte sprechen, schlucken und atmen", so Seeber. "Wenn man bedenkt, dass drei Mal Pieks das verhindert hätte – das hat mich erschüttert, sowas darf nicht passieren."

"Spahn sollte sich noch mehr für eine Impfpflicht stark machen"

Damit in Deutschland eine Impfquote von 100 Prozent erreicht wird, sieht Seeber vor allem die Politik in der Pflicht. Man sei gegenüber Impfgegnern oftmals hilflos, da man argumentativ einfach nicht zu ihnen durchkomme. Zwar appelliert auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an Eltern und sagt, es "sei verantwortungslos, Kinder nicht gegen Masern impfen zu lassen und eigene Impflücken hinzunehmen", laut Seeber ist die Einführung der Impfpflicht jedoch der einzige Weg.

