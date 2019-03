Berlin. Der 4. März ist der 63. Tag des Jahres. Es sind noch 302 Tage bis zum Jahresende. Das aktuelle Sternzeichen ist Fische. Namenstag am 4. März haben Kasimir und Rupert. An einem 4. März gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2018 - In der englischen Stadt Salisbury werden der frühere russische Geheimagent Sergej Skripal und seine Tochter mit dem Nervengift Nowitschok attackiert. Beide überleben. Großbritannien macht Russland verantwortlich, Moskau weist das zurück.

2016 - Kurz vor seinem 85. Geburtstag heiratet Medienmogul Rupert Murdoch das frühere Model Jerry Hall, Exfrau von Mick Jagger.

2014 - Estlands Ministerpräsident Andrus Ansip tritt offiziell zurück. Er hatte diesen Schritt Ende Februar nach fast neunjähriger Amtszeit angekündigt.

2009 - Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag stellt erstmals einen Haftbefehl gegen einen amtierenden Staatschef aus. Das Gericht wirft dem sudanesischen Präsidenten Omar al-Baschir Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Krisenregion Darfur vor.

2004 - Der Bundestag beschließt die Einrichtung eines neuen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

1999 - In den USA erscheint das Buch "Monica's Story" von Andrew Morton über die ehemalige Praktikantin im Weißen Haus, Monica Lewinsky.

1979 - Papst Johannes Paul II. erklärt in der ersten Enzyklika seines Pontifikats, "Redemptor Hominis", dass Christus der Erlöser aller Menschen sei.

1954 - Der "Starfighter", das neue Kampfflugzeug Lockheed F-104 der amerikanischen Air Force, startet zu seinem Erstflug.

1801 - Der dritte Präsident der USA, Thomas Jefferson, wird in Washington in sein Amt eingeführt.

GEBURTSTAGE

1965 - Khaled Hosseini (54), amerikanischer Schriftsteller und Arzt ("Tausend strahlende Sonnen", "Drachenläufer")

1947 - Jan Garbarek (72), norwegischer Saxofonist ("In Praise of Dreams", "Officium Novum")

1944 - Bobby Womack, amerikanischer Soulmusiker ("It's All Over Now", "Fly Me to the Moon"), gest. 2014

1929 - Bernard Haitink (90), niederländischer Dirigent, Musikdirektor des Royal Opera House in London 1988-2002

1394 - Heinrich der Seefahrer, portugiesischer Adliger, initiierte zahlreiche Forschungsreisen an der Küste Afrikas, gest. 1460

TODESTAGE

2013 - Jérôme Savary, französisch-argentinischer Regisseur und Theaterleiter ("Grand Magic Circus"), geb. 1942

1994 - John Candy, kanadischer Filmschauspieler und Komiker ("Spaceballs", "Cool Runnings"), geb. 1950