Köln. Ungewöhnlicher Einsatz an Weiberfastnacht: Die Kölner Feuerwehr musste ausrücken, um einen Schäferhund-Mischling aus einer Dachrinne zu befreien. Unklar ist, wie der Hund dorthin gelangte und wem er gehört.

Die Kölner Feuerwehr hat an Weiberfastnacht einen Schäferhund-Mischling aus einer Dachrinne gerettet. Wegen Bäumen konnten die Einsatzkräfte keine Drehleiter verwenden. Sie nutzten eine normale 14 Meter lange Leiter, um das Tier aus der Dachrinne zu holen, wie die Feuerwehr berichtete. Unklar blieb, wie der Hund am Donnerstag in die Dachrinne gekommen war und wem das Tier gehört. Die Feuerwehr nahm den Schäferhund-Mischling deshalb erstmal mit auf die Wache und brachte ihn dann in ein Tierheim.