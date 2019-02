Hamburg. In einer fünf Stunden andauernden Aussage packte Donald Trumps Ex-Anwalt, Michael Cohen, über den US-Präsidenten aus. Der traf derweil Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Doch seine Söhne sprangen für ihn auf Twitter in die Bresche.

In einer mehr als fünfstündigen Anhörung hat Donald Trumps Ex-Anwalt, Michael, Cohen am Mittwoch mit dem US-Präsidenten abgerechnet. Er bezeichnete ihn unter anderem als Hochstapler, Betrüger und Rassisten und beschrieb ein jahrelanges Muster aus Lügen. Der 52-Jährige selbst gab sich demütig und äußerte Reue – dafür dass er für Trump gearbeitet, für ihn gelogen und der Bevölkerung lange die Wahrheit über Trump vorenthalten habe.

"Das klingt wie ein Schlussmach-Brief"

Während Cohen auspackte, traf Donald Trump Nordkoreas Machtinhaber Kim Jong Un in Hanoi, weshalb es auch auf seinem Twitter-Kanal ungewöhnlich ruhig blieb. Jedoch war auf Trumps Söhne Verlass, die die Anhörung Cohens fleißig und gehässig kommentierten.

So belächelte etwa Donald Trump Junior Cohens Aussage mit den Worten: "Das klingt wie ein Schlussmach-Brief...und ich behalte dein Sweatshirt."

Außerdem habe Cohen geradezu um einen Job im Weißen Haus gebettelt: "Hahahaha Michael Cohen bettele darum, im Weißen Haus arbeiten zu dürfen und jeder weiß das."

Auch Eric Trump nahm seinen Vater in Schutz und machte sich über Cohens Karriereambitionen lustig: "Michael bearbeitete wirklich JEDEN, um Stabschef zu werden. Das war der größte Witz im Büro. Hat er gerade wieder einen Meineid geleistet?

Was Cohen mit seiner Aussage erreichen zu wollen scheint, will Trump Junior ebenfalls erkannt haben: "Darum geht es: Cohen will berühmt sein. Er wollte immer eine TV Show und das Rampenlicht und wenn er es nicht bekam, musste er es anders versuchen."



Trump kritisierte Zeitpunkt der Anhörung

Der US-Präsident selbst wies die Vorwürfe zurück und reagierte verärgert auf die Anschuldigungen, die Cohen am Vortag vor dem US-Kongress gegen ihn erhoben hatte. "Er hat viel gelogen", sagte er auf einer Pressekonferenz in Hanoi.

Trump beschwerte sich darüber, dass Cohen ausgerechnet während seines Gipfeltreffens mit Kim vor dem Kongress aussagte. Eine solche Anhörung "mitten in diesem sehr wichtigen Gipfel" anzusetzen, sei "wirklich eine schlimme Sache".

Lob von Pornodarstellerin Stormy Daniels

Pornodarstellerin Stormy Daniels hat Cohen dafür gelobt, vor dem US-Kongress die "Wahrheit" über die Schweigegeldzahlungen an sie gesagt zu haben. Sie sei "stolz" auf Cohen, weil er endlich versuche, etwas von dem angerichteten "Schaden zu reparieren", erklärte sie. Zudem verstehe sie die Angst, die Cohen um seine Familie habe: "Ich erinnere mich an die Angst, die Sie fühlen. Ich fühle sie immer noch", fuhr die Pornodarstellerin mit dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford fort.