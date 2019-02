Der Mops sei als gesund und "mit Stammbaum" von einem städtischen Mitarbeiter über dessen privaten Ebay-Account für 750 Euro angeboten worden. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Ahlen. Schuldeneintreiber in Ahlen haben eine Mops-Dame gepfändet und dann per Ebay verkauft. Die Stadt ist dafür von mehreren Seiten in die Kritik geraten. Kämmerer Dirk Schlebes verteidigt das Vorgehen jedoch als rechtmäßig.