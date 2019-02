Kölner genießen auf einer Wiese am Aachener Weiher das warme Frühlingswetter. Foto: Henning Kaiser

Offenbach. Blauer Himmel und reichlich Sonne haben in den vergangenen Tagen Frühlingsstimmung aufkommen lassen. Auch die Haselblüte in weiten Teilen Deutschlands zeigt: Der sogenannte Vorfrühling ist bereits in vollem Gange.