Alfonso Cuarón will sich jetzt erholen. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Mexiko-Stadt. In den sozialen Netzwerken hat Alfonso Cuarón in den letzten Wochen und Monaten mit großem Einsatz tiefe Einblicke in seinen Oscar-Film „Roma“ vermittelt. Jetzt aber beginnen für den mexikanischen Filmemacher die Ferien.