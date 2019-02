Hamburg. Ein Betroffener des Klinfelter-Syndroms erzählt, auf welche ungewöhnliche Art er seine Diagnose erhielt und wie es seither ist, sich weder als Mann noch als Frau zu fühlen. Dabei ist das nicht das einzige Symptom, mit dem Betroffene leben müssen.

Schätzungen zufolge leiden in Deutschland vier Millionen Menschen unter einer seltenen Krankheit. Um die Öffentlichkeit auf die Belange dieser aufmerksam zu machen, wurde von Eurodis – einer nicht-staatlichen patientengesteuerten Allianz – im Jahr 2008 der Tag der seltenen Krankheiten ausgerufen. Seither wird dieser jährlich am 28. Februar begangenen.

Für Maja Hempel, Oberärztin am Institut für Humangenetik des UKE in Hamburg sowie Mitglied im Martin-Zeitz-Centrum für seltene Erkrankungen, ist dieser Tag unheimlich wichtig: "Patienten, die sonst hinten runter fallen, wird an diesem Tag Gehör geschenkt. Aber auch die Tatsache, dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass noch ganz viel zu tun ist – sowohl von politischer als auch finanzieller Seite, um die Forschung auf diesem Gebiet zu unterstützen."

Wenn Hoden nicht die "normale Größe" haben

Es kommt vor, dass Ärzte bei seltenen Krankheiten falsche Diagnosen stellen – möglicherweise war das auch der Grund, weshalb beim Klinefelter-Patienten Alex* zunächst keine Auffälligkeiten festgestellt wurden. Erst bei der Musterung, wird der junge Mann überrascht:

Im Sprechzimmer sagt die Ärztin zu ihm: "Bitte machen Sie sich untenherum frei". Nachdem Alex ihren Anweisungen Folge leistet, betrachtet sie kurz seinen Intimbereich, verzieht keine Miene und fragt: "Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Ihre Hoden nicht die normale Größe haben?"

Alex ist zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt und kurz darauf wird bei ihm das Klinefelter-Syndrom diagnostiziert. Er erinnert sich ziemlich gut an diese Zeit, sagt heute: "Ganz ehrlich, wer in dem Alter macht sich darüber Gedanken und fragt sich, ob die Größe seiner Hoden unnormal sei?"

Humangenetik-Expertin Hempel weiß, dass Ärzte das Syndrom bereits bei einer Fruchtwasseruntersuchung feststellen können. Im Kindesalter könne aber auch eine verzögerte Pubertät auf das Syndrom hinweisen. Nicht so bei Alex.

"In meinem Fall war das anders und bei ebenso vielen Männern wird es überhaupt nicht diagnostiziert. Warum das so ist, ist rein spekulativ. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viel Unwissen bei meinen behandelnden Ärzten vorhanden war. Das waren Urologen, dessen Spezialgebiet die Erkrankungen männlicher Geschlechtsorgane sind. Auch meine Kinderärztin hatte versagt."

"Ich bin weder männlich noch weiblich"

Aber was ist das Klinefelter-Syndrom überhaupt und was sind die Symptome? In einfachen Worten: Eine bestimmte Chromosomen-Konstellation, die nur bei Männern vorkommt – Betroffene haben ein weibliches X-Chromosom mehr. Somit wird das Klinefelter-Syndrom von Betroffenen oft als eine Art von Intersexualität bezeichnet. Denn nicht alle betroffenen Menschen sehen sich selbst als Mann, ein Teil sieht sich selbst als Frau.

Alex sagt über sich selbst: "Ich bin weder männlich noch weiblich, sondern intersexuell." Hempel widerspricht und sagt, dass er rein medizinisch betrachtet allein schon durch das Y-Chromosom als Mann gelte.

Alex findet das anmaßend: "Das hängt vom persönlichen Empfinden der Betroffenen ab. Manche fühlen sich als Mann, manche eher als Frau – bedingt durch den niedrigen Testosteronspiegel, verstärkte Brustentwicklung, allgemein femininer Körperbau oder rein emotional. Ich sehe mich auch eher als Mann, aber wenn ich meine Hormonschübe habe, kommt eher das Weibliche zum Vorschein. Ich habe irgendwie beides in mir."

Damit ist er nicht allein. Denn auch wenn es nach Schätzungen – empirische Zahlen gibt es nicht – lediglich 5000 diagnostizierte Fälle des Klinefelter-Syndroms in Deutschland gibt, liegt die Dunkelziffer deutlich höher, so Hempel: "Bei nur 25 Prozent der Betroffenen wird Klinefelter tatsächlich diagnostiziert. Dabei tritt diese Chromosom-Konstellation bei ein bis zwei Neugeborenen pro 1000 auf."

Weil das Vorhandensein eines XXY-Chromosoms nicht "heilbar" ist, können nur die Symptome bekämpft werden. Dazu zählen Testosteronmangel, eine verzögernde oder ausbleibende Pubertät, Brustentwicklung, kleine Hoden sowie Zeugungsunfähigkeit. Potenzielle Folgen können aber auch Hochwuchs, Lernprobleme, Sprachentwicklungsverzögerungen, Osteoporose oder eigenbrötlerisches Verhalten sein.

"Ich fühlte mich nicht als Mann"

"Wenn ich auf meine Schulzeit zurückblicke, waren es vor allem Lernschwierigkeiten, Konzentrationsprobleme und eigenbrötlerisches Verhalten. Hinzu kommt, dass ich schnell reizbar bin. Diese Symptome treten bei mir immer noch auf, aber seltener", sagt Alex und ergänzt: "Das liegt daran, dass ich seit acht Jahren alle zwölf Wochen eine Testosteronspritze erhalte. Dann schießt mein Testosteron hoch, ich werde ruhiger, kann mich besser konzentrieren und chille im Park statt zuhause im Bett zu liegen. Es ist ein Wechselbad der Gefühle, alle zwölf Wochen, ein Leben lang."

Ich brauche das Testosteron. Das Gefühl, wenn auf einmal alles wieder normal wird. Alex, Betroffener des Klinefelter-Syndroms

Nachdem das Syndrom bei Alex diagnostiziert worden war, hatte er eine Zeit lang große Probleme, sein Anderssein zu akzeptieren. Er hinterfragte Vieles: "Ich sah gleichaltrige Männer mit anderen Augen: Haben sie Bartwuchs? Haben sie einen ausgeprägten Adamsapfel? Haben sie stärkeren Haarwuchs an Armen und Beinen? Ich fühlte mich nicht als Mann. Ich schämte mich sogar, kurze Hosen zu tragen. Ich war mir sicher, dass mich jeder Typ anschaut und denkt: Der ist ja kein Mann." Der Unterstützung seiner Familie ist es zu verdanken, dass er nicht depressiv wurde.

Heute ist das anders. Auch wenn es manchmal noch anstrengend sei, wenn der Testosteronspiegel sinkt, er nervöser wird und Stresssituationen plötzlich nicht mehr mit der gewohnten Gelassenheit angeht, könne er heute sagen:

"Ich bin stolz darauf, nicht normal zu sein. Manchmal weiß ich zwar nicht, ob die Symptome Einbildung sind oder ich Entzugserscheinungen bekomme und die Spritze brauche. In solchen Momenten fühle ich mich wie ein Junkie." Aber die Therapie absetzen und clean werden kommt für Alex nicht in Frage. "Ich brauche das Testosteron. Das Gefühl, wenn auf einmal alles wieder normal wird", sagt er.

"Ich habe keine seltene Krankheit"

Nicht ganz glücklich ist Alex mit der Bezeichnung "seltene Krankheit": "Ich habe keine seltene Krankheit. Ich habe einen Chromosomen-Defekt. Mediziner nennen es gerne Krankheit, aber das ist es nicht." Maja Hempel bestätigt das, sie spricht nicht von einem "Chromosomen-Defekt", sondern von einer bestimmten "Chromosomen-Konstellation".

Nichtsdestotrotz sei das Klinefelter-Syndrom ihrer Meinung nach richtig aufgehoben am Tag der seltenen Krankheiten: "Es kann diagnostiziert werden und wir haben bei seltenen Krankheiten oft das Problem, dass wir sie nicht behandeln können. Da ragt das Klinefelter-Syndrom heraus, weil es behandelt werden kann und diese Behandlung auch erfolgreich ist. Deshalb muss das Bewusstsein in den Köpfen der Menschen dafür vergrößert werden. Vor allem bei Kinder- und Jugendärzten, Schulen und Eltern."

*Der Name des Betroffenen wurde von der Redaktion geändert.