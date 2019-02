Karlsruhe/Berlin. Der Restaurantführer Guide Michelin gilt vielen Feinschmeckern als Wegweiser zu den besten Köchen des Landes. Jetzt werden die Neuigkeiten der Ausgabe 2019 präsentiert. Voller Erwartung sind nicht nur Gourmets, auch die Top-Köche blicken mit Spannung nach Berlin.

Welche Köche und Restaurants steigen in die Spitzenliga der deutschen Gastronomie auf und dürfen sich mit Michelin-Sternen schmücken? Gewinner und Verlierer präsentiert der Guide Michelin am Dienstag (18 Uhr) in Berlin mit der Ausgabe 2019.

Im vergangenen Jahr hatte der renommierte Hotel-und Restaurantführer 300 Restaurants ausgezeichnet, darunter elf Häuser mit drei Sternen und 39 mit zwei Sternen. Ein Restaurant mit der höchsten Auszeichnung, das "La Vie" in Osnabrück, musste inzwischen allerdings schließen, weil der Betreiber den Geldhahn zugedreht hatte.

Trend zu lässigem Ambiente in Sterne-Restaurants

In den vergangenen Jahren hatten sich in der Sterneküche Trends zu mehr vegetarischen Gerichten, regionalen und saisonalen Produkten sowie mehr Lässigkeit im Ambiente entwickelt. "Es gibt immer mehr junge Köche, die frische Ideen haben und neuen Schwung in die deutsche Spitzengastronomie bringen", sagte der Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, vorab zur Ausgabe 2019.

Michelin-Sterne ...und wie man sie bekommt Schon einen einzigen Stern des Hotel- und Restaurantführers Guide Michelin zu bekommen, ist eine hohe Auszeichnung für ein Restaurant. Ein Stern bedeutet nach Auffassung der Autoren: "Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert." Zwei Sterne: "Eine Spitzenküche – einen Umweg wert." Drei Sterne: "Eine einzigartige Küche – eine Reise wert." Wie wird ein Restaurant zum Sterne-Haus? Die Inspektoren des Guide Michelin kommen mehrfach unangekündigt und probieren die Menüs. Alle Tester sind fest angestellt, zahlen für die Gerichte und bewerten nach einheitlichen Maßstäben. Manchmal geben sie sich nach dem Essen zu erkennen, sprechen mit dem Koch und werfen einen Blick in die Küche. Alle Inspektoren haben eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe. Bewertet werden die Qualität der Produkte, die fachgerechte Zubereitung sowie der Geschmack, die persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die gleichbleibende Qualität.

Zwölf Sterneküchen in Niedersachsen

Seit Jahren wächst die Zahl der ausgezeichneten Restaurants in Deutschland. Die meisten Sterne-Restaurants gibt es in Baden-Württemberg. Weitere Hochburgen des guten Geschmacks stehen Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Metropolen Berlin und Hamburg haben in den vergangenen Jahren aufgeholt und das kleine Saarland glänzt mit zwei Restaurants der Drei-Sterne-Klasse.





