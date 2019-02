Karlsruhe/Berlin. Der Guide Michelin zeichnet 2019 so viele Restaurants aus wie nie zuvor. In Niedersachsen verlieren zwei Köche Sterne, zwei weitere Restaurants mussten schließen.

Immer mehr Restaurants in Deutschland können sich mit Sternen des Guide Michelin schmücken. In der am Dienstag in Berlin vorgestellten Ausgabe des Hotel- und Restaurantführers werden 309 Gourmet-Restaurants aufgeführt, 9 mehr als im Vorjahr. Dabei boomen die Häuser mit einem Stern. Bei den beiden noch höheren Kategorien gibt es je ein Restaurant weniger. "Von den 309 Sterne-Restaurants sind 42 neue", sagte Pascal Couasnon, Geschäftsführer für den Bereich Food and Travel bei Michelin. "Viel Köche züchten ihr Gemüse selbst. Außerdem spielen lokale Produkte eine große Rolle."

Zehn Häuser erhalten drei Sterne, eins weniger als 2018, weil das "La Vie" in Osnabrück aufgegeben hat. Fünf Restaurants werden neu mit zwei Sternen ausgezeichnet, sechs verlieren einen oder beide Sterne. Von den 261 Restaurants mit einem Stern sind 37 neu in der Liste.

Drei Sterneküchen weniger in Niedersachsen

Die Restaurants "La Vie" in Osnabrück und "Perior" in Leer fallen wegen ihrer Schließung aus der Wertung. Zudem verliert das Restaurant "Endtenfang" in Celle seinen Stern und das "Sterneck" in Cuxhaven muss einen seiner zwei Sterne abgeben.

Den Aufschwung erklärt der Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, mit immer besserer Qualität in der Küche. "Wir haben unsere Kriterien nicht verändert. Es liegt einfach daran, dass besser gekocht wird." Je mehr gute Restaurants es gebe, desto mehr würden junge Leute ausgebildet, die eigene Restaurants eröffnen. "Es gibt immer mehr junge Köche, die frische Ideen haben und neuen Schwung in die deutsche Spitzengastronomie bringen."

Hochburgen für Gourmets sind Millionenstädte wie Berlin, Hamburg und München. Aber auch kleine Orte wie Baiersbronn im Schwarzwald mit zwei Drei-Sterne-Restaurants und zwei Häusern mit einem Stern oder Andernach in Rheinland-Pfalz mit zwei Mal einem und einmal zwei Sternen sind Anziehungspunkte für Feinschmecker.

Hamburg hat zwei neue Sterne-Restaurants

Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling bleibt mit seinem Hamburger Restaurant "The Table" in der Hafencity weiter an der Spitze der Hamburger Sterne-Köche. Wie schon in den Vorjahren wurde er mit drei Sternen ausgezeichnet. Insgesamt können im neuen Michelin-Führer dreizehn Hamburger Restaurants Sterne vorweisen. Drei Restaurants wurden mit zwei Sternen ausgezeichnet: das "Haerlin", das "Jacobs Restaurant" und das "Süllberg – Seven Seas". Jeweils einen Stern erhielten die Lokale "Se7en Oceans", "Landhaus Scherrer", "Piment", "Trüffelschwein", "Petit Amour" und "Jellyfish". Neu hinzugekommen sind die drei Restaurants "Lakeside", "bianc" und "100/200". Das Restaurant "Le Canard nouveau" hat seinen Stern verloren.



Michelin-Sterne ...und wie man sie bekommt Schon einen einzigen Stern des Hotel- und Restaurantführers Guide Michelin zu bekommen, ist eine hohe Auszeichnung für ein Restaurant. Ein Stern bedeutet nach Auffassung der Autoren: "Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert." Zwei Sterne: "Eine Spitzenküche – einen Umweg wert." Drei Sterne: "Eine einzigartige Küche – eine Reise wert." Wie wird ein Restaurant zum Sterne-Haus? Die Inspektoren des Guide Michelin kommen mehrfach unangekündigt und probieren die Menüs. Alle Tester sind fest angestellt, zahlen für die Gerichte und bewerten nach einheitlichen Maßstäben. Manchmal geben sie sich nach dem Essen zu erkennen, sprechen mit dem Koch und werfen einen Blick in die Küche. Alle Inspektoren haben eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe. Bewertet werden die Qualität der Produkte, die fachgerechte Zubereitung sowie der Geschmack, die persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die gleichbleibende Qualität.

Die Trends der vergangenen Jahre setzen sich nach Flinkenflügels Angaben fort. In Berlin etwa findet sich neu mit einem Stern das "CODA Dessert Dining", in dem es eine Küche auf Basis der Patisserie gibt. Dort sitze man an der Theke oder an Holztischen. "Das ist völlig entspannt." Im "Ernst" – ebenfalls neu mit einem Stern in Berlin ausgezeichnet – umrahmt die Theke den Kochbereich des kleinen Restaurants. "Die Gastronomen haben erkannt, was die Gäste möchten, sie möchten gut essen in einem lockeren Ambiente", sagte Flinkenflügel. "Dieses Elitäre war gestern."

Gleich drei von fünf neuen Restaurants mit zwei Sternen liegen in Bayern, "Sosein" im mittelfränkischen Heroldsberg, Luce d'Oro" im oberbayerischen Krün und "Alexander Herrmann by Tobias Bätz" im oberfränkischen Wirsberg. Außerdem zieren zwei Sterne jetzt das "Ox & Klee" in Köln. Das "Purs" in Andernach mit Koch Christian Eckhardt ist von null auf zwei Sterne gestiegen, was nach Flinkenflügels Angaben ungewöhnlich ist. Zuvor hatte der gebürtige Freiburger bereits zwei Sterne im Restaurant "Villa Rothschild" in Königstein (Hessen) erkocht.



Die mit Abstand meisten Sterne-Restaurants gibt es in Baden-Württemberg (77), gefolgt von Bayern (52), Nordrhein-Westfalen (47) und Rheinland-Pfalz (27). Bei den Häusern mit drei Sternen liegen Baden-Württemberg, Bayern und das Saarland mit je zwei vorne. Keine Auswahl haben Feinschmecker in Thüringen und Sachsen-Anhalt, dort findet sich jeweils ein einzelnes Restaurant mit einem Stern. Ganz leer geht das kleinste Bundesland Bremen aus.

Wer ein besonders gutes Preis-Leistung-Verhältnis sucht, wird im ebenfalls neuen Restaurantführer "Bib Gourmand Deutschland" fündig. Dort sind 424 Häuser aufgelistet, 36 weniger als 2018.

Der Guide Michelin kommt am 4. März in den Handel. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen.

