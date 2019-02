Bensheim. "Auch solche Tiere, die von vielen gehasst werden, haben Respekt verdient", sagt Tierretter Michael Sehr. Im hessischen Bensheim haben am Sonntag acht Feuerwehrleute an einem Einsatz teilgenommen, um eine Ratte zu retten, die in einem Gullydeckel feststeckte.

Große Rettungsaktion für eine kleine Ratte im hessischen Bensheim: Das Tier hing am Sonntag in einem Gullydeckel fest und musste in einer gemeinsamen Aktion der Berufstierrettung Rhein-Neckar und der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. "Die hatte recht viel Winterspeck und hing mit der Hüfte fest – da ging nichts mehr vor und nichts zurück", erzählte Tierretter Michael Sehr am Montag über den Einsatz.



Ratte wurde in Freiheit entlassen

Während er den nervösen Nager mit einer Fixierstange in einen festen Griff nahm, hoben die Feuerwehrleute den Gully an und sicherten ihn mit Keilen. Der Tierretter konnte die Ratte daraufhin mit einem Drehgriff aus ihrer misslichen Lage befreien und wieder in die Freiheit entlassen.

Einen Widerspruch zwischen dem Einsatz mit insgesamt acht Feuerwehrleuten und dem Kampf gegen Ratten an anderen Orten etwa mit Giftködern sah der Experte nicht: "Auch solche Tiere, die von vielen gehasst werden, haben Respekt verdient", sagte Sehr. Zuvor hatten mehrere Medien über die Rettungsaktion berichtet.