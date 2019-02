Hamburg. Gegen Ex-Radprofi Jan Ullrich lag eine Anzeige wegen Körperverletzung vor. Jetzt teilte die Hamburger Staatsanwaltschaft mit, dass das Verfahren eingestellt wurde.

Immer wieder stand Ex-Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich im vergangenen Jahr negativ im Fokus der Presse. Im September soll er am Hamburger Flughafen einen Mann attackiert haben, woraufhin die Polizei wegen schwerer Körperverletzung gegen den ehemaligen Radprofi ermittelt hat.



Einstellung aus "verfahrensökonomischen Gründen"

Eine Hamburger Behördensprecherin sagte nun, dass das Verfahren nach Paragraph 154 Strafprozessordnung vorläufig eingestellt wurde. Das berichtet "Focus Online". Dieser Paragraph erlaubt es den Ermittlern, aus "verfahrensökonomischen Gründen" auf eine weitere Verfolgung zu verzichten. Das Pikante: Auf die weitere Verfolgung kann verzichtet werden, wenn es gegen die Person eine weiteren Vorwurf gibt, der schwerwiegender ist und dadurch wahrscheinlich schärfer geahndet wird. Das ist bei Ullrich der Fall.

Weiterlesen: Eine Skandal-Auswahl gefallener Sportstars

Der 45-Jährige soll einige Wochen vor dem Vorfall am Hamburger Flughafen eine Escort-Dame in einem Frankfurter Hotel gewürgt haben. Die Ermittlungen in diesem Verfahren laufen noch, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt "Focus Online" bestätigte. Die Vorwürfe in diesem Fall wiegen wohl schwerer, weswegen die Ermittlungen in Hamburg eingestellt wurden.

Ermittlungen könnten wieder aufgenommen werden

Die Behördensprecherin erklärte weiter, dass nach Paragraph 154 nur gehandelt werde, wenn die Ermittler davon ausgehen, dass die Strafe wegen des schwereren Vorwurfs nur unwesentlich von dem minderschweren Fall beeinflusst werde. Außerdem könnten die Ermittlungen in Hamburg auch wieder aufgenommen werden, wenn in dem Frankfurter Fall keine Anklage erhoben, Ullrich freigesprochen oder nur eine geringe Strafe erhalten würde.

Nach den Vorfällen hatte sich Ullrich vergangenes Jahr in eine Entzugsklinik in den USA begeben, um seine Sucht- und Aggressionsprobleme behandeln zu lassen. Im Oktober 2018 präsentierte er sich dahingehend zuversichtlich: "Ich bin entschlossen, eine Wende in meinem Leben herbei zu führen. Ich werde kämpfen. Das verspreche ich."