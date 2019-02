Rehe schnuppern in der milden Luft eines sonnigen Tages auf einem Feld in der Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte

Offenbach. Hoch „Frauke“ lässt den Winter in Vergessenheit geraten: Bis zur Wochenmitte bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Deutschland ungewöhnlich sonnig und zumindest in den Nachmittagsstunden auch mild.