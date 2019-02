Osnabrück. Bei Hochzeiten zeigt sich aktuell eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte. Ein Trendforscher konstatiert in gefühlt unsicheren Zeiten eine neokonservative Haltung in Bezug aufs Heiraten.

Heiraten liegt im Trend wie seit der Jahrtausendwende nicht: Mehr als 400000 Paare schlossen in Deutschland 2017 den Bund fürs Leben. Das sind 4,9 Eheschließungen je 1000 Einwohner in Deutschland. Trendforscher sehen eine weitere Entwicklung: Die Paare lassen sich die Hochzeiten immer mehr kosten.

Zurück zu den Wurzeln, Traditionen leben wieder auf: „Es gibt eine neokonservative Haltung“, sagt Peter Wippermann vom Trendbüro in Hamburg. Hochzeiten spiegeln für ihn auch Widersprüche in der Gesellschaft wider: „Wir haben in Wirklichkeit immer weniger Rituale, die uns eigentlich Sicherheit geben.“

Im Alltag sei lockeres, jugendliches Auftreten wichtig, auf Krawatte oder Kleid wird verzichtet. Am großen Tag haben laut der bundesweiten Onlinestudie „So heiratet Deutschland 2018“ 93 Prozent der Frauen ein Brautkleid getragen. Das ist nur eine der Traditionen und Rituale, die gepflegt werden. Am weitesten verbreitet ist der Brauch, dass der Bräutigam das Hochzeitskleid nicht vor der Trauung sehen darf. Daran halten sich laut Studie 79 Prozent der Ehepaare.

Früher sei es bei einer Hochzeit um die Veränderung von Besitztümern gegangen, erläutert der renommierte Trendforscher. Dazu zählte die Zusammenlegung von Grundstücken oder Macht zu bündeln. Eine Heirat habe heute einen anderen Charakter. „Insgesamt sind Frauen heute viel besser ausgebildet und wirtschaftlich stabiler aufgestellt“, sagt Wippermann.



Das kostet aber auch Zeit, oft werde mit dem Kinderwunsch die Entscheidung zur Heirat getroffen. Die Braut ist dann laut Statistischem Bundesamt im Schnitt 31 Jahre alt, der Bräutigam 34. Das zukünftige Ehepaar ist reifer als noch in den 1970er Jahren, als noch mit Mitte 20 geheiratet wurde. Damals war der Mann im Durchschnitt 25, die Frau 23 Jahre alt.

Es werde bewusster geheiratet, vermutet der Forscher. „Da ist klar, dass die Hochzeit symbolisch überhöht ist“, sagt er zum inszenierten Fest.

Für den großen Tag sind viele Paare bereit, tief in die Tasche zu greifen. Hochzeitspartys mit einer großen Gästeschar schlagen typischerweise mit fünfstelligen Summen zu Buche. Brautleute inszenieren ihre Liebe – und eine ganze Branche verdient daran mit. In Deutschland ist der Markt, der das Hochzeitssegment bedient, mittlerweile milliardenschwer.

Mehr als ein Viertel der Paare der Studie gab zwischen 10.000 und 15.000 Euro für ihre Hochzeit aus. Diesen Trend verstärke eine Prägung durch soziale Medien, konstatiert Wippermann. „Wir versuchen Romantik nachzuleben, wie es uns Hollywood vormacht“, sagt der Trendforscher.



Netzwerke wie Pinterest oder Instagram haben ihm zufolge die Ästhetik verändert. Bei der Hochzeit sollen Bilder entstehen, an die sich Paare erinnern und die großen Anklang finden. „Das ist wichtiger als der Ehering“, betont der Trendforscher – und es gehe ins Geld.



„Der Blick zurück ist das Neue“, sagt er. Das wirke sich auch aus auf Abschlussbälle von Tanzschulen oder Abibälle oder die Wiederbelebung des Weihnachtsfestes mit der großen Familie. „Wir leben in einer Zeit mit relativ vielen Ungewissheiten“, sagt Wippermann. Auf strenge gesetzliche und moralische Vorschriften der Nachkriegszeit folgte mit den 68ern eine Gegenbewegung. „Dass darauf etwas Konservatives kommen musste, war klar.“



Trotz Gleichberechtigung und einem starken Frauenbild liegt die klassisch-elegante Hochzeit im Trend. Bei der Hochzeitsstudie bevorzugten 31 Prozent der Paare diesen Stil, gefolgt von einer Retro-Hochzeit (14 Prozent). Wippermann spricht dabei von einer Wiederverzauberung. „Die Braut will eine Prinzessin sein.“