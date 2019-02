Chittagong. In Bangladesch hat ein Bewaffneter versucht, ein Flugzeug der Bangladesh Airline unter seine Kontrolle zu bekommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der Flug der Bangladesh Airline BG-147 mit Ziel Dubai musste wegen eines Entführungsversuchs unterbrochen werden. Das Flugzeug war nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters von Chittagong nach Dubai unterwegs, als ein Bewaffneter versuchte, das Flugzeug gewaltsam unter seine Kontrolle zu bekommen. Das Flugzeug war in der Hauptstadt Dhaka in Richtung Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet und musste dann auf dem Airport der Hafenstadt Chittagong notlanden.

Alle Passagiere in Sicherheit

Einem Airline-Mitarbeiter zufolge haben alle 142 Passagiere wohlbehalten das Flugzeug verlassen. Sicherheitskräfte haben den Flieger umstellt.

Zunächst war in Medienberichten die Rede davon, dass ein Crewmitglied erschossen worden sei. Ob wirklich ein Schuss fiel, wurde nicht offiziell bestätigt.



Behörde: Angreifer offenbar geistig verwirrt

Das Portal "bdnews24" beruft sich auf Angaben des Innenministers von Bangladesch. Asaduzzaman Khan Kamal sagte demnach, ein Besatzungsmitglied sowie der Angreifer seien noch an Bord.

Der genaue Hergang der Geschehnisse an Bord ist noch unklar. "Wir denken, es handelt sich um einen geistig Verwirrten. Er sagt, er habe eine Bombe, aber darüber haben wir keine Gewissheit", sagte Nayeem Hasan, Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde der Nachrichtenagentur afp.